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Появилась игра по мотивам творчества Дэвида Линча

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    21.12.2018, 16:50
Текст:   Генри Достоевский

Созданные воображением Дэвида Линча миры и образы из фильмов "Шоссе в никуда", "Внутренняя империя", "Малхолланд Драйв" и сериала "Твин Пикс" были сведены руками поклонников самобытного режиссера в единое пространство неофициальной игры под названием Ghost Dance, которую назвали в честь картины постановщика It was like dancing with a ghost.

По словам создателей игры, конторы Caveware Digital, произведения Линча находятся на стыке "космического, духовного и болезненного состояния", и им было очень интересно превратить образную двусмысленность миров постановщика в метахоррор.

Устаревший движок игры не блещет свежестью, напоминая одновременно престарелые шутеры вроде Wolfenstein и Duck Nuckem 3D, а также Doom, но для выполнения поставленных задач его оказывается вполне достаточно, да и стоит учитывать, что она была написана за десять дней.

Фото: youtube.com
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"Пасхалок" в игре полным-полно: здесь и Красная комната, в которой в бесконечных коридорах зрителя/игрока ждут Человек из другого места и однорукий Майк, и странное существо, затаившееся у помойки кафе в "Малхолланд Драйв", и квадратная голова самого Линча, и бледнолицый Таинственный человек из "Шоссе в никуда" и не только. Но в эту прогулку самым бесцеремонным образом вмешивается улыбчивая говорящая утка: она отсылает к фразе Линча о том, что любой фильм должен быть идеальным, как тело утки, что он только тогда становится цельным, когда его основная деталь, которую режиссер сравнивает с глазом этой птицы, на своем месте, а не где-то на клюве или на ноге.

Действо сопровождается характерным для работ Линча низким и гудящим саундтреком, а на стенах иногда можно встретить картины, написанные режиссером. Все локации любовно воспроизведены, начиная от квартиры из абсурдного ситкома "Кролики" и заканчивая шторами и статуями Красной комнаты. Монстров, которые бы нападали на игрока/зрителя, здесь нет, однако чувство тревоги и опасности благодаря несложным, но действенным приемам разливается в душном воздухе на каждом шагу.

Сюжет прост: "Линч" пытается восстановить психологическую и творческую стабильность своих миров, и ему требуется помощь. Однако по мере продвижения предстоит не только понять некоторые важные вещи, но и быть готовым к тому, что все не то, чем кажется.

Символично, что от зрителя/игрока требуется собирать картины, а в конце телевизионная квадратная "голова" Линча проваливается в цифровые недра и появляется обещание, что продолжение следует.

Скачать игру можно по ссылке, она доступна для платформ Windows, Linux и MacOS.

Напомним, что по вселенной "Твин Пикс" готовится VR-игра, а ранее мы писали про симулятор печатания на клавиатуре, выполненный в легко узнаваемой фирменной манере режиссера.

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