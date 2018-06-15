Дэвид Линч рассказал о создании видео с шарообразным Майклом Джексоном

Майкл Джексон в виде летающего шара и зарождение Красной комнаты: появились отрывки из новой биографии Дэвида Линча.

Издание NYT, представляя новую книгу о Дэвиде Линче под названием Room To Dream, обнародовало несколько отрывков из нее. В них рассказывается о некоторых интересных, но малоизвестных фактах его кинематографического пути.

К примеру, Линч раскрыл небольшую тайну канонической сцены из сюрреалистичного БДСМ-детектива "Синий бархат", где герои Хоппера и Стокуэлла пели хит Роя Орбисона In Dreams. По словам режиссера, согласно замыслу, ее должен был исполнять Хоппер. Но ввиду того, что голова актера не могла что-либо запомнить из-за царящих в ней наркотических паров, режиссер решил попробовать провернуть подобный трюк с Стокуэллом, который, в свою очередь, удивил отличным знанием песни.

Дальнейшие события лишь утвердили суеверного постановщика в том, что он действует правильно - Стокуэлл взял неизвестно откуда взявшуюся лампу (Линч уточняет, что специально ее никто там не размещал) и стал ее использовать вместо микрофона. Получилось настолько аутентично, что Линч оставил все как есть.

Но если история с лампой еще более-менее освещалась в различных интервью, то другой эпизод долгое время был действительно почти неизвестен широкой публике.

В 1991 году Линч по просьбе короля поп-музыки Майкла Джексона снял 30-секундный рекламный тизер-трейлер для альбома музыканта Dangerous. Первоначально он отнекивался, предупреждая, что идей у него нет, но едва отошел от телефона, как тут же вернулся, перезвонил и сообщил, что его таки осенило.

Для крохотного ролика были построены декорации Красной комнаты (!) с искусственными деревьями, вырезанными из дерева. Из дырки в полу вырывалось пламя и вылетал шар с лицом Джексона. И мало того, что подготовка всего этого занимала уйму времени, так еще и певец гримировался около десяти часов ради буквально нескольких минут съемок.

Впрочем, когда Джексон наконец был готов, то удивил постановщика еще больше - он стал задавать много вопросов про Человека-слона, страстно желая купить его скелет и личные вещи.