Букет из синих роз: Дэвиду Линчу - 72!

Несмотря на то, что большая часть его работ непростой атмосферой представляют собой "воспевающего американскую провинцию Кафку на визуальных стероидах", с ним желает поработать просто невероятное количество людей - музыканты, художники, сценаристы, продюсеры, актеры и т.д., невзирая на то, что коммерческими показателями Линч никогда особо не мог похвастать, кроме разве что отдельных случаев
Поэтому вполне возможно, что дело еще и в его личных качествах - будучи сдержанным и вежливым человеком, он, по его словам, никогда не кричит без повода на актеров или съемочную группу. Он предпочитает с ними разговаривать, пока не станет ясно, что они двигаются в одном направлении. Поэтому вполне логично, что после его первоначального отказа от съемок "третьего сезона" "Твин Пикс" актеры не пожелали видеть никого другого, а ныне руководство Showtime уже само страстно напоминает, что очень жаждут "повторения банкета".
Повлияв своей иронично-сюрреаллистичной стилистикой почти на всех современных кинотворцов, он по-прежнему продолжает работать и заниматься воплощениями своих идей (недаром он заметил, что если бы выбирал название книги про себя, то она называлась бы "Ловец идей").
Он все так же внимателен к звуку, может помочь передать сообщения от Белой обезьяны:
С большой любовью украсть дух Рождества в "Гриффинах":
Помочь родственникам обрести дзен по отношению друг к другу в "Шоу Кливленда":
Или обучить сценической раскрепощенности грустного комика Луи Си Кея:
Не исключено, что, в силу возраста режиссера, мы можем не увидеть еще один сезон "Твин Пикс". Но для человека, который сумел между своими прогнозами погоды и рекламными роликами спустя 25 лет вернуть на экраны монументальное волшебство, явно способен провернуть этот фокус из Вигвама еще раз.
Предлагаем вашему вниманию еще несколько видео, отдающие дань уважения кинодеятелю в его день рождения.
Гомер смотрит "Твин Пикс":
Лиза помогает раскрыть преступления в духе Лоры Палмер:
10 любимых фильмов Дэвида Линча:
Кавер от имперских Кроликов:
Фанаты поздравляют Дэвида Линча с Днем рождения (прямиком из Красной комнаты):
Дэвида Линча поздравляют Ринго Старр, Бен Фолдс и прочие:
Как бы выглядели "Звездные войны", если бы их снимал Дэвид Линч:
Трибьют от Скуби-Ду:
"Кто такая Джуди?" в стиле "Диснея":
Дэвид Линч показывает, как надо целовать шар с Лорой Палмер:
Долорес О'Риордан и Анджело Бадаламенти: