Букет из синих роз: Дэвиду Линчу - 72!

Трансцендентный проповедник, художник с трансгрессивно настроенной кинокамерой в руках и бурлящим заводом идей в голове Дэвид Линч, автор фильмов "Малхолланд Драйв", "Шоссе в никуда", "Голова-ластик", сериала "Твин Пикс", организатор фестиваля Festival of Disruption и т.д. - отмечает сегодня свой 72-ой день рождения.

Несмотря на то, что большая часть его работ непростой атмосферой представляют собой "воспевающего американскую провинцию Кафку на визуальных стероидах", с ним желает поработать просто невероятное количество людей - музыканты, художники, сценаристы, продюсеры, актеры и т.д., невзирая на то, что коммерческими показателями Линч никогда особо не мог похвастать, кроме разве что отдельных случаев

Поэтому вполне возможно, что дело еще и в его личных качествах - будучи сдержанным и вежливым человеком, он, по его словам, никогда не кричит без повода на актеров или съемочную группу. Он предпочитает с ними разговаривать, пока не станет ясно, что они двигаются в одном направлении. Поэтому вполне логично, что после его первоначального отказа от съемок "третьего сезона" "Твин Пикс" актеры не пожелали видеть никого другого, а ныне руководство Showtime уже само страстно напоминает, что очень жаждут "повторения банкета".

Повлияв своей иронично-сюрреаллистичной стилистикой почти на всех современных кинотворцов, он по-прежнему продолжает работать и заниматься воплощениями своих идей (недаром он заметил, что если бы выбирал название книги про себя, то она называлась бы "Ловец идей").

Он все так же внимателен к звуку, может помочь передать сообщения от Белой обезьяны:

С большой любовью украсть дух Рождества в "Гриффинах":

Помочь родственникам обрести дзен по отношению друг к другу в "Шоу Кливленда":

Или обучить сценической раскрепощенности грустного комика Луи Си Кея:

Не исключено, что, в силу возраста режиссера, мы можем не увидеть еще один сезон "Твин Пикс". Но для человека, который сумел между своими прогнозами погоды и рекламными роликами спустя 25 лет вернуть на экраны монументальное волшебство, явно способен провернуть этот фокус из Вигвама еще раз.

Предлагаем вашему вниманию еще несколько видео, отдающие дань уважения кинодеятелю в его день рождения.

Гомер смотрит "Твин Пикс":

Лиза помогает раскрыть преступления в духе Лоры Палмер:

10 любимых фильмов Дэвида Линча:

Кавер от имперских Кроликов:

</p> </div> <p>Эксцентричные улыбки и постмодернистское веселье из кадров фильма Линча под музыку самого Линча:</p> <div><p><iframe width="600" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/1Y5aAZ55Hdw" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>

Фанаты поздравляют Дэвида Линча с Днем рождения (прямиком из Красной комнаты):

Дэвида Линча поздравляют Ринго Старр, Бен Фолдс и прочие:

Публикация от Carolina Cora (@carolinacoraaa) Янв 20, 2014 at 11:29 PST

Как бы выглядели "Звездные войны", если бы их снимал Дэвид Линч:

Трибьют от Скуби-Ду:

"Кто такая Джуди?" в стиле "Диснея":

Дэвид Линч показывает, как надо целовать шар с Лорой Палмер:

Долорес О'Риордан и Анджело Бадаламенти: