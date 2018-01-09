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Руководство Showtime готово приступить к четвертому сезону "Твин Пикс"

Новость 09.01.2018, 19:55

Радостная, вселяющая оптимизм весть для поклонников "Твин Пикс". На недавней встрече журналистов с президентом канала Showtime зашла неизбежная речь о продолжении антидетективного сериала Дэвида Линча и Марка Фроста. Как передает Slashfilm, Дэвид Нэвинс на это ответил, что он еще не обсуждал ничего с кем-то из демиургов шоу, но вновь подтвердил, что "двери для Линча и Фроста всегда открыты".

Нэвинс подчеркнул, что он безоговорочно доверяет Линчу как постановщику, и никто не будет вмешиваться в его работу, если он все же согласится. Однако напомнил, что режиссер проделал для "третьего сезона" (или полнометражного фильма, как на том настаивает сам Линч) поистине колоссальную ("геркулесову") работу - самолично снял все эпизоды, отредактировал, тщательно проработал весь звуковой дизайн, поучаствовал в сценарии и успел выступить как актер, поэтому надо потерпеть некоторое время, чтобы появилась хоть какая-то конкретная информация.

Фото: twitter.com/DenofGeekUS
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Нэвинс также отметил, что отзывы были впечатляющими и вдохновляющими, а любовь фанатов иногда выражается весьма интересным образом, но всегда искренне.

Напомним, сам Линч не отрицает возможности появления четвертого сезона "Твин Пикс", а просит лишь подождать - поскольку подготовка к премьере третьего заняла почти 5 лет.

В аналогичной ситуации оказался канал FX, где руководство терпеливо ожидало решения Ноя Хоули по поводу будущего "Фарго", так как не было у него ни подходящей идеи, ни времени на ее воплощение. Однако недавно выяснилось, что все-таки родился в голове шоураннера некий интересный (а как иначе) замысел, который он готов реализовать. Но вопроса со временем это не отменяет - работы над другими проектами пока навалом. Поэтому ждать придется долго.

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Фото: twitter.com/DenofGeekUS
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