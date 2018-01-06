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У четвертого сезона "Фарго" появилась предварительная дата премьеры

Новость 06.01.2018, 17:24 | Текст: Генри Достоевский

Новый сезон "Фарго" может выйти уже в 2019 году, сообщает Variety.

Фото: kinopoisk.ru
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Исполнительный директор телеканала FX Джон Лэндграф, в ведомстве которого числятся, помимо "Фарго", еще и "Американская история ужасов", "Вражда", "Королевы крика", "Сыны анархии" и "Американская история преступлений", недавно горько сетовал на то, что будущее прославленного детища Ноя Хоули - под вопросом. Но недавно Лэндграф принес поистине благие вести - четвертому сезону сериала все-таки быть.

И если раньше, по словам исполнительного директора, у Хоули не было времени (он занят в ряде проектов, основным из которых сейчас является марвеловский "Легион" с Дэном Стивенсом) и четкой идеи для нового сезона, то сейчас такая идея появилась, а вот времени по-прежнему не хватает.

Разумеется, срок не самый маленький (впрочем, фанатам "Твин Пикс" он точно покажется смешным), но если все сложится удачно, то это означает, что к съемкам могут приступить уже в этом году, а, следовательно, еще до конца 2018 года создатели смогут порадовать поклонников предварительными материалами и информацией.

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