Французы назвали сериал "Твин Пикс" лучшим полнометражным фильмом года

Уважаемое в среде кинокритиков французское издание Cahiers du Cinéma представило свой список лучших фильмов.

Такая любовь взаимна: Линч уже давно с теплотой относится к французской стороне, а в его фильмографии есть небольшая работа "Ковбой и француз".

Также стоить отметить, что не так давно другой маститый киноведческий журнал - британский Sight & Sound, представляя собственный рейтинг лучших картин 2017, тоже обозначил "Твин Пикс" не как сериал, а как полнометражное полотно, т.е. как его и представляет автор.

Уточним сразу, что в данном списке присутствуют картины и 2016 года, которые вышли в прокат во Франции только в 2017 году.

10. "Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча" - реж. Энг Ли

9. "Джеки" - реж. Пабло Ларраин

8. "Сплит" - реж. М. Найт Шьямалан

7. "Хорошее Время" - реж. Бен и Джошуа Сэфди

6. "Любовник на день" - реж. Филипп Гаррель

5. "На следующий день" - реж. Хон Сан Су

4. "Прочь" - реж. Джордан Пил

3. "Некоторые женщины" - реж. Келли Райхардт

2. "Жаннетт" - реж. Брюно Дюмон

1. "Твин Пикс: Возвращение" - реж. Дэвид Линч