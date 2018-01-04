На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Французы назвали сериал "Твин Пикс" лучшим полнометражным фильмом года

Новость 04.01.2018, 16:21 | Текст: Генри Достоевский

Уважаемое в среде кинокритиков французское издание Cahiers du Cinéma представило свой список лучших фильмов.

Такая любовь взаимна: Линч уже давно с теплотой относится к французской стороне, а в его фильмографии есть небольшая работа "Ковбой и француз".

Фото: kinopoisk.ru
Итоги 2017 года: лучшие фильмы по версии "Кинократии"

Также стоить отметить, что не так давно другой маститый киноведческий журнал - британский Sight & Sound, представляя собственный рейтинг лучших картин 2017, тоже обозначил "Твин Пикс" не как сериал, а как полнометражное полотно, т.е. как его и представляет автор.

Уточним сразу, что в данном списке присутствуют картины и 2016 года, которые вышли в прокат во Франции только в 2017 году.

10. "Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча" - реж. Энг Ли

9. "Джеки" - реж. Пабло Ларраин

Фото: www.kinopoisk.ru
Итоги 2017 года: лучшие новые сериалы по версии "Кинократии". Часть 1

8. "Сплит" - реж. М. Найт Шьямалан

7. "Хорошее Время" - реж. Бен и Джошуа Сэфди

6. "Любовник на день" - реж. Филипп Гаррель

5. "На следующий день" - реж. Хон Сан Су

Фото: kinopoisk.ru
Итоги 2017 года: лучшие новые сериалы по версии "Кинократии". Часть 2

4. "Прочь" - реж. Джордан Пил

3. "Некоторые женщины" - реж. Келли Райхардт

2. "Жаннетт" - реж. Брюно Дюмон

1. "Твин Пикс: Возвращение" - реж. Дэвид Линч

Обсудить
#США
Фото: youtube.com/ kinolorber
Вышли трейлер и постер неонового хоррора "Лайкни меня" 01.01.2018
Актриса Лина Хиди рассказала о смерти Серсеи Ланнистер 01.01.2018
Названы самые недооцененные фильмы 2017 года 29.12.2017
#сериалы
Фото: kinopoisk.ru
"Игра престолов" вновь стала самым популярным сериалом у пиратов 29.12.2017
Вышел трейлер продолжения "Американской истории преступлений" 28.12.2017
Создатели военного сериала "Крепкая броня" рассказали о проекте 28.12.2017
#Франция
Фото: kinopoisk.ru
Назван самый скучный фильм "всех времен и народов" 07.12.2017
Умер режиссер "Франкенштейна" и "Красок дьявола" 06.12.2017
"Атлантида": с ночи до зари лезут земноводные люди-дикари 30.11.2017

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.