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Причину смерти вокалистки The Cranberries решили засекретить

Новость 20.01.2018, 14:02 | Текст: Олег Усков

Вестминстерский суд принял решение не обнародовать причины смерти вокалистки группы The Cranberries Долорес О'Риордан как минимум до весны. Об этом сегодня сообщил Rolling Stone со ссылкой на лондонский офис коронеров. Добавив, что родным певицы, изначально настаивавшим на конфиденциальности, все сведения будут сообщены заранее.

Фото: AFP PHOTO / GUILLAUME SOUVANT
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Как пишет издание, на 3 апреля назначены специальные судебные слушания, в ходе которых будет принято решение, когда можно будет озвучивать окончательные выводы всех экспертиз. И семье певицы решать, придавать ли их огласке до наступления 3-го числа.    

Кроме того, уже известно, что Долорес похоронят в Ирландии. Об этом известил приходской священник Лимерика, родного города исполнительницы.  

О'Риордан внезапно скончалась на 47-м году в жизни в Лондоне, куда прибыла для работы в студии звукозаписи, 15 января. Эксперты охарактеризовали смерть певицы как "необъяснимую". Однако затем заявили, что ничего странного в ней нет.

Ранее мы писали, что Долорес страдала от миниакально-депрессивного психоза и пыталась покончить с собой.

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