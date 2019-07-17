Квентин Тарантино поделился мыслями о завершении карьеры

Квентин Тарантино продолжает туманно рассуждать о своей дальнейшей режиссёрской карьере, всё ещё не определившись с планами на будущее.

Пока Квентин размышляет вслух о том, будет он ещё снимать или нет, поклонники напряжённо вслушиваются в эти неопределённые реплики и ищут в них скрытые намёки. Хотя проще предположить, что Тарантино даже не кокетничает, а действительно не знает.

Недавно, например, он допустил, что ему стоит остановиться на свежевышедшем фильме "Однажды... в Америке" (российская премьера - 8 августа). И тут же добавил: от планов снять свою десятую картину он пока не отказался.

А этой десятой картиной, напомним, вроде как должен стать новый "Звёздный путь". И он-то, если вообще будет снят, уж точно должен стать для Тарантино последним, как он задумал давным-давно. Но и тут есть свои "впрочем"...

Поклонники маэстро нашли для своего кумира повод не останавливаться и на десятке, предложив заявить, что речь шла о десяти авторских картинах, в связи с чем "Звёздный путь" можно будет не учитывать.

Тарантино словесные фокусы фанатов оценил: да, мол, есть, пожалуй, у меня такая лазейка. Но потом строго добавил: "Всё же если я решусь снимать "Звёздный путь", нужно будет идти до конца и делать его своим последним фильмом". Отметив, что его идея создать десять лент была "не в том, чтобы лазейки искать". Слова кинематографиста приводит CinemaBlend.

Всё это сдобрено традиционными "может быть" и "наверное", и саму возможность появления "Звёздного пути" Квентин подчёркнуто ставит под сомнение, но заверяет: если это всё-таки случится, это и будет концом его пути как режиссёра.

Бросать творчество, однако, Тарантино точно не собирается. В частности, недавно стало известно о том, что он займётся киноадаптацией собственного комикса "Джанго/Зорро".