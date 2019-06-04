Квентин Тарантино занялся экранизацией своего комикса "Джанго/Зорро"

Один из главных режиссёров наших дней, современный классик Квентин Тарантино после премьеры на Каннском фестивале долгожданного фильма "Однажды... в Голливуде" не сидит сложа руки.

Как сообщает Collider, он нашёл человека, который поможет ему адаптировать комикс, созданный самим Квентином и изданный при участии DC Comics в 2014 году. Этим человеком стал комик и сценарист Джеррод Кармайкл.

Называется он "Джанго/Зорро" (Django/Zorro) и повествует, как нетрудно догадаться, о похождениях персонажа тарантиновского вестерна 2012 года "Джанго освобождённый" и дона Диего де ла Веги, знаменитого Зорро - героя народных легенд, о котором было снято больше десятка фильмов и сериалов.

По сюжету комикса бывший раб и охотник за головами Джанго становится телохранителем Зорро и помогает ему в благородном деле освобождения от рабства индейцев. Идея перенести всё это на экран всплывала в СМИ ещё в 2014-м, но вот, наконец, появились, свежие новости.

О степени вовлечённости Тарантино в этот процесс пока не сообщается, однако то, что он займёт режиссёрское кресло, вызывает сомнения.

Следующим проектом автора "Бешеных псов" и "Криминального чтива", как неоднократно отмечалось прежде, должен стать фильм по вселенной "Стартрека". Это будет десятая "номерная" режиссёрская работа Тарантино, ранее заявившего, что десятый фильм станет для него в этом амплуа последним.