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Квентин Тарантино анонсировал свой новый проект - сериал-вестерн

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    22.07.2019, 17:18
Текст:   Олег Усков

Квентин Тарантино в последнее время, как мы знаем, зачастил с заявлениями, что намерен покинуть режиссуру "большого кино" и предстоящий его юбилейный, десятый фильм, очередная полнометражка во вселенной "Звездного пути", может стать прощальной.

Но даже если оно и так, это - акцентируем - не значит, что Квентин уходит из кино в принципе. То есть, остаются вакантными функции, на которых Тарантино не менее многоопытен - сценариста, продюсера, актера.

В свете сказанного приободряют реплики кинематографиста о возможном продолжении его девятой картины - "Однажды… в Голливуде". Как Тарантино озвучил во вместительной беседе с Deadline, у фильма вполне может появиться спин-офф. Поскольку ему очень понравилось работать над (тут начинается рекурсия) сценарием сценария в сценарии - скриптом вымышленного сериала "Закон Баунти" (Bounty Law). Того, в котором снимается Рик, персонаж ДиКаприо из "Однажды… в Голливуде".

По словам Тарантино, перед тем, как сесть сочинять "Закон", он отсмотрел массу классических телевестернов, и пришел к выводу, что идею можно было развить в формате сериала с 24-минутными черно-белыми эпизодами, каждый из которых - законченная история.

Фото: California Department of Corrections and Rehabilitation/ Handout via REUTERS
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Сценарии пяти (из запланированных восьми) у него уже готовы.

При этом не исключено, что в них может сняться Ди Каприо. Во всяком случае, если Лео не против - Тарантино тут же готов его "подписать".

Но даже если Ди Каприо и не согласится, Квентин сулит снять свое шоу в любом случае. И как только будут готовы сценарии всех эпизодов, начнет переговоры, на какой площадке пристроить проект: Netflix, Showtime, HBO или FX. Но в идеале было бы хорошо снять сериал на пленку - мечтает он.

"Однажды… в Голливуде" выходит в российский прокат 8 августа.

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