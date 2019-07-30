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"Однажды... в Голливуде" показал лучший старт из всех фильмов Тарантино

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    30.07.2019, 15:33

Ремейк "Короля Льва" продолжает царить в мировом прокате, заработав в Северной Америке в минувший уикэнд ещё 75,5 млн долларов.

Как сообщает Variety, общая сумма сборов новой версии известной сказки в домашнем прокате составила 350 миллионов, зарубежных - 612 миллионов. Таким образом, общая сумма уже приближается к миллиарду.

В России, напомним, "Король Лев" собрал уже свыше двух миллиардов рублей.

Конкуренцию диснеевскому хиту составила картина Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде", только что дебютировавшая в кинотеатрах (премьера в России - 7 августа).

Фото: kinopoisk.ru
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В североамериканском прокате девятый фильм мэтра заработал 41 миллион долларов, и это - рекордный стартовый показатель для работ Тарантино.

Для сравнения - его "Бесславные ублюдки" (2009) набрали за аналогичный период 38 миллионов, а "Джанго освобождённый" (2012) - 30 миллионов.

Кстати, Квентин самолично прибудет в Москву для презентации "Однажды... в Голливуде".

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