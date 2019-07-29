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"Король Лев" вновь возглавил российский прокат

Новости
    29.07.2019, 12:35
Текст:   Олег Усков (,)

Авторемейк диснеевского "Короля Льва" (The Lion King) вторую неделю возглавляет прокат России и стран СНГ, за минувшие выходные приумножив свою кассу на 513,5 миллионов рублей. Общая же касса фильма по итогам двух недель - 2,028 миллиарда рублей.

Об этом свидетельствуют предварительные данные по сборам за период с 25 по 28 июля, публикуемые специализированным ресурсом kinobusiness.com.

Наша рецензия.

На второй строчке - очередная киноглава Спайдермен-франшизы: лента "Человек-паук: Вдали от дома" (Spider-Man: Far From Home) Джона Уоттса за эти выходные собрала еще 40,2 миллиона. Итого: 1 320 000 000 рублей.

Наша рецензия - здесь.

Французский "Видок: Охотник на призраков" (L'Empereur de Paris) - третий, с премьерными 20,8 миллионами рублей. Режиссер картины - Жан-Франсуа Рише. В ролях - Венсан Кассель и Ольга Куриленко.

Рецензия с ММКФ, который этим фильмом открывался.

Густоклюквенная "Анна" (Anna) Люка Бессона - четвертая: 16,8 миллиона за уикэнд и 220 - по итогам трех недель проката.

Наша рецензия.

Замыкает тройку лилеров "этнохоррор" "Солнцестояние" (Midsommar): 10,8 миллиона за выходные и 40 - за две недели. 

Наш отзыв на ленту - тут.

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