"Король Лев" обогнал в российском прокате по сборам "Мстителей"

Общие сборы технически революционного и кассового ремейка классического диснеевского мультфильма "Король Лев" в России к этому дню превысили 2,581 миллиарда рублей.

Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Таким образом, новая версия культовой сказки обошла по сборам в РФ фильм "Мстители: Финал", в своё время побивший несколько рекордов. На счету марвеловской картины - 2,575 миллиарда рублей.

"Король Лев" сдвинул "Мстителей" с третьего места. Первое занимает, похоже, незыблемый в статусе лидера "Аватар" Джеймса Кэмерона (хотя за границей его многолетней гегемонии всё-таки был положен конец, пусть и с большим трудом - как раз "Финалом").

На втором - самая успешная картина в истории отечественного кинопроизводства - спортивная драма Антона Мегердичева "Движение вверх" с её тремя миллиардами. Напомним, недавно она установила рекорд в Китае.