Новый фильм Тарантино установил в России рекорд

Девятая "номерная" картина Тарантино "Однажды в... Голливуде", и, как угрожает демиург, предпоследний его фильм в качестве режиссера, показал в России рекордный старт среди всех лент Квентина.

За первый день проката в РФ и странах СНГ "Однажды…" заработала более 125 миллионов рублей. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании Sony Pictures Releasing Russia.

"По итогам первого дня проката в России и СНГ фильм "Однажды… в Голливуде" показал рекордный стартовый результат, заработав за четверг более 125 миллионов рублей", - уведомлено.

Напомним, что один из главных режиссеров современности лично представил фильм на премьере в Москве в кинотеатре "Октябрь". Которая прошла накануне и при аншлаге, разумеется.

Наш отчет с пресс-конференции Тарантино - здесь.