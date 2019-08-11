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Новый фильм Тарантино установил в России рекорд

Новости
    11.08.2019, 15:30
Текст:   Олег Усков

Девятая "номерная" картина Тарантино "Однажды в... Голливуде", и, как угрожает демиург, предпоследний его фильм в качестве режиссера, показал в России рекордный старт среди всех лент Квентина.

Фото: kinopoisk.ru
Поступили данные о количестве серий в первом сезоне "Властелина колец"

За первый день проката в РФ и странах СНГ "Однажды…" заработала более 125 миллионов рублей. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании Sony Pictures Releasing Russia.

"По итогам первого дня проката в России и СНГ фильм "Однажды… в Голливуде" показал рекордный стартовый результат, заработав за четверг более 125 миллионов рублей", - уведомлено.

Напомним, что один из главных режиссеров современности лично представил фильм на премьере в Москве в кинотеатре "Октябрь". Которая прошла накануне и при аншлаге, разумеется.

Наш отчет с пресс-конференции Тарантино - здесь.

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