Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма

В ходе сегодняшней пресс-конференции Квентин Тарантино говорил много, охотно и о разном. Помимо прочего, он высказался и на самую, пожалуй, животрепещущую, всех волнующую тему - своего последнего фильма.

Как известно, Тарантино намеревается снять еще одну картину, десятую по счету, и на том закончить. Ничего конкретного он пока и сам не знает - ни общей темы, ни жанра, ни тем более примерного сюжета. Но кое-какая концепция в его голове уже нарисовалась.

"Если рассматривать всю мою фильмографию как один фильм, то "Однажды в... Голливуде" - это большая ошеломительная кульминация, - пояснил Квентин свой глобальный замысел. - А следовательно, последний, десятый, должен стать эпилогом всей моей карьеры, ее финальным аккордом".

При этом стоит учитывать, что для человека, собравшегося на покой, у Тарантино как-то многовато планов на будущее. Недавно он объявил, например, что не прочь сделать продолжение "Убить Билла". И даже обсуждал это с Умой Турман. Кроме того, чуть ранее он анонсировал сериал-вестерн, основанный на вымышленном сериале-вестерне из "Однажды в... Голливуде". Ну и про "Стартрек" уже который год ходят упорные слухи, время от времени подтверждающиеся.

Так что тут нужно все надвое как минимум делить.

"Однажды в... Голливуде" выходит в российский прокат 8 августа. Наша рецензия - здесь.