Новый фильм Тарантино стал лидером российского проката

"Однажды в... Голливуде", девятый порядковый полнометражный фильм Квентина Тарантино (наша рецензия), предсказуемо вышел в лидеры проката России и стран СНГ, собрав за выходные 517 миллионов рублей. Об этом говорят предварительные данные по бокс-офису, опубликованные специализированным порталом kinobusiness.com.

Таким образом, чемпион прошлой недели, первый спин-офф "форсажной" серии "Хоббс и Шоу", сместился на второе место, собрав в процессе еще без малого 181 миллион рублей. И догнав общую свою кассу по итогам двух недель до 919 миллионов.

Наша рецензия.

Игровой ремейк "Короля Льва" - третий: 2 745 700 000 рублей за четыре недели, из которых 108 - за минувшие выходные.

Наша рецензия.

Четвертое и пятое - еще два дебютанта. Игровой фильм про знаменитую мемогеничную Дашу-путешественницу "Дора и затерянный город" - 62 миллиона на премьере, "Страшные истории для рассказа в темноте" от Гильермо дель Торо - 47 миллионов.

Ранее сообщалось, что "Однажды в... Голливуде" показал в России рекордный старт среди всех фильмов режиссера.