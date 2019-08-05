Новый "Форсаж" стал лидером российского проката

Художественный фильм гигантоманских спецэффектов и не менее эскалированного драйва "Форсаж: Хоббс и Шоу" непринужденно и предсказуемо стал лидером проката России и стран СНГ по итогам уикэнда.

Об этом говорят предварительные данные по кассовым сборам за 1-4 августа, которые публикует специализированный портал kinobusiness.com.

Касса первого из сонма анонсированных спиноффа линейки "Форсаж" на старте - 546,5 миллионов рублей. А наша рецензия на него - здесь.

Ранее сообщалось, что в сиквеле спиноффа главного злодея может - по слухам - сыграть Киану Ривз.

Вторая строчка - игровой ремейк диснеевского "Короля Льва". Еще 251 миллион сборов и более 2 526 000 000 миллионов рублей за три недели проката.

Наша рецензия.

Украинский мультфильм "Руслан и Людмила: Перезагрузка" - еще один дебютант недели с 16,8 миллиона сборов.

"Бродячий артист Руслан влюбляется в прекрасную Милу, даже не подозревая, что она принцесса. Когда злой волшебник Черномор похищает его возлюбленную, рассчитывая превратить силу ее любви в собственное колдовское могущество, Руслан отправляется в погоню за украденной принцессой. Ему придется преодолеть все преграды и опасности на своем пути, чтобы доказать, что настоящая любовь - сильнее магии", - напоминает вехи истории синопсис.

"Человек-паук: Вдали от дома", держащийся в первой пятерке уже пять недель, - четвертая строчка. Общие сборы нового (и далеко не последнего, сами понимаете) "Спайдермена" - почти 1 360 000 000 рублей, из которых чуть больше шестнадцати миллионов пришлись на эти выходные.

Наша рецензия.

Замыкает топ "Видок: Охотник на призраков" с Касселем и Куриленко, заработавший восемь миллионов рублей за выходные и сорок - за две недели проката.

Наша рецензия.