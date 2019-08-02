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Киану Ривз может сыграть главного злодея в новом спин-оффе "Форсажа"

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    02.08.2019, 18:16
Текст:   Олег Усков

Несомненно, одна из самых приободряющих отраслевых новостей недели, хоть и на уровне слухов: Киану Ривз может сыграть в сиквеле первого спин-оффа "форсажной" серии, второй части только что вышедшего мегабоевика "Форсаж - Хоббс и Шоу" (наша рецензия).

Во всяком случае, пишет We Got This Covered, есть такие намеки. И большего подарка, чем появление Ривза на одном экране со Скалой и Стейтемом, фанатам и придумать сложно.

Отмечено, что слухи о вероятном участии Ривза в проекте ходили и ранее, и внимательный зритель ждал каких-то указующих "маячков" в первом фильме "ответвления" - например, в сцене после титров… но их не обнаружилось, к досаде армии поклонников актера.

Но теперь можно начать держать кулачки. С учетом, что у постановщика ленты "Форсаж: Хоббс и Шоу" Дэвида Литча с Киану сложились теплые производственные отношения:

Литч, напомним, выступал сорежиссером и продюсером первого "Джона Уика" и исполнительным продюсером второго и третьего.

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