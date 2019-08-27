В "Сколково" пройдет крупнейшая образовательная конференция по интеллектуальной собственности IP Академия

18-20 сентября в Технопарке Инновационного центра "Сколково" российские и зарубежные эксперты расскажут об актуальных трендах развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

В ходе трехдневной конференции представители профильных министерств и ведомств, руководители международных профессиональных сообществ и ведущие специалисты крупнейших отраслевых компаний поделятся практическим опытом и расскажут о лучших кейсах в области охраны, защиты и монетизации интеллектуальной собственности.

Эксперты подробно обсудят вопросы эффективного управления всем спектром интеллектуальных прав - от авторского до патентного, особенности работы с товарными знаками и другими элементами индивидуализации товаров и услуг. Особое внимание будет уделено "цифровым рынкам" - технологическим решениям, которые делают управление интеллектуальной собственностью эффективным и низкозатратным.

Будут детально разобраны самые интересные и сложные практики в области судопроизводства и досудебного урегулирования споров, а также новые подходы к подготовке и расширению компетенций сотрудников компаний в сфере интеллектуальной собственности.

По словам председателя правления Фонда "Сколково" Игоря Дроздова, IP Академия стала ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью в целом, в том числе патентованием. "Мы гордимся, что площадкой для этого диалога является именно "Сколково". В программе конференции шесть блоков: "Патентная школа", "IT в IP", "Товарные знаки", "Авторские права", "Суды и споры", "Образование". Каждый из них включает дискуссии и мастер-классы, разбор актуальных кейсов и обзор лучших мировых практик. Благодаря обширной культурной программе общение на полях конференции окажется не менее содержательным, чем рабочие дискуссии в ходе сессий".

Организаторами IP Академии выступают Фонд "Сколково", Центр интеллектуальной собственности "Сколково", Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Официальные партнеры - Роспатент, Евразийская патентная организация, Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) и Суд по интеллектуальным правам. Мероприятие пройдет при поддержке Bayer, "Зуйков и партнеры", Jacobacci & Partners, Еversheds Sutherland, Borenius, Semenov & Pevzner, Lidings, Nevsky IP Law и банка "Новый век".

Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев отметил, что Федерация уже не первый год в партнерстве со "Сколково" реализует широкий спектр инициатив, в том числе законодательного характера, которые развивают национальный институт интеллектуальной собственности: "Самое главное, в чем мы точно сходимся со "Сколково", - стремление консолидировать профессиональное сообщество. Будь то коммуникационная или образовательная площадка, на которой собираются стартапы или представители крупных корпораций, специалисты в сфере авторского и патентного права, банки или институты развития, - мы стремимся к тому, чтобы на выходе каждый участник вынес больше идей, чем принес на входе.

Поэтому ребрендинг "Патентной школы" и ее трансформация в IP Академию при нашем участии вовсе не случайны. Рецепт нового формата прост - максимально расширить образовательную тематику, включив в повестку весь спектр "интеллектуальных прав" и перемешать его с повесткой "цифровой". Ведь сегодня все основные результаты создаются в "цифре" и с помощью "цифры", в ней же распространяются и с помощью цифровых технологий осваиваются. При всей простоте замысла задача собрать в одном месте лучших российских и зарубежных экспертов сферы интеллектуальной собственности, которые на сегодняшний день являются идеологами и законодателями ключевых трендов, оказалась непростой. Но уверен, результат порадует всех участников".

Ключевыми спикерами конференции выступят: заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Солодовников, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, директор департамента стран с переходной и развитой экономикой Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) Михал Швантнер, президент Евразийского патентного ведомства Сауле Тлевлесова, председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, партнер, руководитель практики ИС, ИТ и телекоммуникаций Dentons Виктор Наумов и другие.

Глава Роспатента Григорий Ивлиев отметил, что в ходе конференции большое внимание будет уделяться вопросам патентования, и все участники смогут познакомиться с инновационными разработками в данной области. "На конференции будут представлены цифровые сервисы Роспатента, которые позволяют компаниям и частным лицам подавать электронные заявки по всем объектам интеллектуальной собственности, работать в одной из самых современных в мире поисковых систем и участвовать в рассмотрении дел в Палате по патентным спорам в режиме онлайн по видеосвязи. Кроме того, гости IP Академии смогут познакомиться с патентной аналитикой нашего ведомства - мы систематизируем информацию и предлагаем аналитические инструменты пользования этими данными", - констатировал Григорий Ивлиев.

В свою очередь управляющий партнер PatentSight, дочерней компании LexisNexisIP, Бьерн Ульмер отметил, что участники конференции смогут познакомиться с международной практикой и анализом трендов патентования, и это один из самых эффективных методов патентной аналитики: "Патентные данные дают представление о самых инновационных трендах, но их насчитываются миллионы. Каждый год регистрируется около 3 миллионов патентов по всему миру. Благодаря нашей системе оценки качества можно определить наиболее актуальные из них, а также выявить основные тренды раньше конкурентов. Анализ трендов может стать самым важным инструментом. Он поможет дать комплексную оценку, показать, что происходит в мире. Буду рад видеть вас на IP Академии в сентябре!"

Каждый участник конференции получит сертификат "Сколково" об успешном прохождении курсов IP Академии, бесплатный доступ к крупнейшим мировым базам данных патентной аналитики и научных публикаций, возможность получить консультацию по интересующим вопросам, а также подписку на все материалы IP Академии и IPQuorum.

"Это одна из крупнейших конференций по интеллектуальной собственности в России и, пожалуй, на всем евразийском пространстве. В ней примут участие известные специалисты сферы, представители бизнеса, заинтересованного в инновациях, и лидирующие центры экспертизы. Несомненно, междисциплинарные прикладные дискуссии между участниками IP Академии будут полезны для всех, кто посетит эту конференцию", - считает партнер и руководитель практики по интеллектуальной собственности, информационным технологиям и телекоммуникациям международной юридической фирмы Dentons Виктор Наумов.

Подробная программа IP Академии, условия участия и материалы конференции доступны на официальном сайте https://ip-academy.ru/

Пресс-служба IP Академии

e-mail: media@ip-academy.ru | телефон 8 (495) 203-71-62 |

Справочная информация

IP Академия - международная образовательная конференция по вопросам интеллектуальной собственности и патентования, которая с 2014 года проходит в инновационном центре "Сколково". Цель конференции ─ охватить широкий круг актуальных тем в области патентования, авторского права и защиты интеллектуальной собственности в цифровую эпоху.

IP Академия стала правопреемником знаменитой "Патентной школы Сколково", вобрав в себя ее лучшие практики и традиции и значительно расширив спектр обсуждаемых вопросов. В рамках конференции проходят сессии, мастер-классы и дискуссии, в ходе которых участники имеют возможность пообщаться и обменяться опытом с ведущими российскими и зарубежными экспертами в области ИС, обсудить практические проблемы патентной защиты, главные образовательные тренды в IP, влияние новых технологий на объекты интеллектуальной собственности и другие актуальные темы отрасли. Помимо деловых сессий, конференция предусматривает продуктивный нетворкинг, а также насыщенную культурную программу. Традиционно в конференции участвуют более 600 человек.

Сайт: ip-academy.ru

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1800). В 2017 году выручка компаний-участников "Сколково" составила 79 млрд рублей, совокупная выручка за 8 лет существования проекта достигла 250 млрд рублей. В стартапах работает около 30 тыс. человек, из них более 5 тыс. на территории "Сколково". Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы "Сколково" является исследовательский университет - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ "Сколково" за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию около 500 тыс. кв. м. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится.

Сайт: sk.ru

Центр интеллектуальной собственности "Сколково" (ЦИС) - дочернее общество Фонда "Сколково", специализирующееся на оказании всего комплекса услуг по интеллектуальной собственности. Более 30 высококвалифицированных юристов и патентных поверенных ЦИС имеют обширную практику правового сопровождения инновационных проектов, институтов развития и корпораций в России и за рубежом. ЦИС был создан в 2011 году. Компания входит в ведущие международные и российские рейтинги. Каждая пятая международная патентная РСТ заявка из России подается в Сколково. За последние три года более 17 патентов, подготовленных при участии патентных поверенных ЦИС, вошли в рейтинг топ -100 изобретений России. Среди клиентов компании ─ крупные венчурные фонды и бизнес-ангелы, международные корпорации и стартапы.

ЦИС выступает одним из организаторов крупнейшей конференции по интеллектуальной собственности IP Академия (ранее - "Патентная школа Сколково"), которая ежегодно проходит в инновационном центре "Сколково".

Сайт: sklegal.ru

IPQuorum - международный коммуникационный бренд - создан Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей (ЕАКОП) с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

IPQuorum - трансграничная коммуникационная сеть, которая связывает участников мирового рынка интеллектуальной собственности, представителей творческих индустрий, отраслевых новаторов, экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных регуляторов.

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом. Комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industriels) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Собственные программы и площадки IPQuorum:

IPQuorum.Innovation - на ежегодном международном форуме технологических предпринимателей "Открытые инновации";

IPQuorum.Culture - на Санкт-Петербургском международном культурном форуме;

IPQuorum.Economy - на Петербургском международном экономическом форуме;

IPQuorum.LegalTech - на международной конференции Skolkovo LegalTech (Россия и СНГ).

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы интеллектуальной собственности.

Флагманским проектом, реализуемым под брендом IPQuorum, является Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности. Он ежегодно проводится в особой экономической зоне - Калининградской области.

Сайт: ipquorum.ru

Ассоциация IPChain создана в 2017 г. Соучредители - фонд "Сколково", ВОИС, НИУ ВШЭ, РСП, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), РАО, УПРАВИС, банк "Новый век". Задача - создание всесторонних условий для перехода сферы интеллектуальной собственности на качественно новый уровень и формирование цифрового рынка путем реализации проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. Проект является унифицированным решением, открывающим возможности сотрудничества с представителями разных отраслей экономики. Ассоциация IPChain - официальный член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger, Европейской Legal Tech Ассоциации ELTA (European Legal Technology Association) и FLIP (Future Law Innovation Programme) Сингапурской академии права (SAL).

Сайт: ipchain.ru

Федерация интеллектуальной собственности - общественная организация, созданная с целью координации деятельности обществ по коллективному управлению и формирования эффективной и прозрачной системы защиты авторских и смежных прав.

Федерация призвана обеспечить соблюдение интересов российских правообладателей и объединить усилия профессионального сообщества для решения проблем, связанных с развитием механизма коллективного управления и оптимизацией законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности.

Среди основных задач ФИС - выработка рекомендаций относительно работы обществ по коллективному управлению, взаимодействие с органами государственной власти и международными объединениями в области интеллектуальной собственности, а также просветительская деятельность и проведение мероприятий, направленных на информирование населения о нормах текущего российского законодательства об авторских и смежных правах, повышение уровня правовой культуры и социальной ответственности отечественных бизнес-структур.

Сайт: ip-federation.ru