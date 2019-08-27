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27.08.2019 22:22
Рубрика: Власть

В Совфеде назвали пиаром заявления сенаторов США об отказе в визе РФ

Текст: Галина Мисливская

Американские сенаторы занимаются самопиаром, кода говорят об отказе в российской визе, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Фото: AP.
Зачем сенатор США придумал, что ему отказали в российской визе

Накануне сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отказала ему в выдаче визы. В МИД РФ информацию опровергли и напомнили, что парламентарий находится в ответном "стоп-листе". Затем на отказ в визе в Россию пожаловался сенатор-демократ Крис Мерфи.

"Американские сенаторы занимаются самопиаром, - сказал Андрей Климов агентству РИА Новости. - Если они хотят приехать в Россию, то хорошо бы сначала получить приглашение".

Он также отметил, что для получения приглашения в Россию сенаторам следовало обратиться к российским коллегам. "Если бы они планировали приехать по линии российского парламента и согласовали с Совфедом или Госдумой свой визит, думаю, проблем бы не было", - полагает Климов.

Пушков дал совет сенатору США по поводу получения визы в Россию

По его словам, ранее американские парламентарии не стремились к общению с российскими депутатами и сенаторами. "В прошлом году, когда возникла идея поездки наших парламентариев в США, мы получили вежливый намек, что ехать бы не надо", - привел пример Андрей Климов, добавив, что это был бы ответный визит на приезд в Россию американских конгрессменов.

Больше, по его данным, никакие переговоры с американскими конгрессменами в Совете Федерации не планировались.

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