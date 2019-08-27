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Рубрика: В мире

В США прокуратура требует смертной казни для убийцы 11 человек в Питтсбурге

В понедельник федеральная прокуратура потребовала приговорить к смертной казни Роберта Боуэрса за убийство 11 человек в синагоге города Питтсбурга (штат Пенсильвания).

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Такую информацию распространила телекомпания NBC. По ее данным в судебных материалах говорится о том, что сторона обвинения будет настаивать на смертной казни Боуэрса, пишет ТАСС.

Напомним, нападение на синагогу в октябре прошлого года в американском Питтсбурге унесло жизни 11 человек. Еще шестеро, включая четырех офицеров местной полиции, получили ранения. Задержать нападавшего - 46-летнего Боуэрса - полицейским удалось после перестрелки. В отношении него были выдвинуты обвинения в уголовных преступлениях и преступлении на почве религиозной нетерпимости. Этот расстрел был назван одним из самых кровавых нападений на еврейскую диаспору в истории США.

В мире США Массовые убийства в США РГ-Фото
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