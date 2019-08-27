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27.08.2019 14:02
Рубрика: Общество

В ТАСС прошло гашение конверта в честь 115-летия агентства

Текст: Галина Мисливская
Фото: Михаил Синицын
Старейшее в России информационное агентство 1 сентября отметит 115-летний юбилей.

Современный ТАСС ведет свою историю от Санкт-Петербургского телеграфного агентства (СПТА), которое возникло в 1904 в связи с началом Русско-японской войны. Военные действия потребовали оперативной передачи политических новостей и боевых сводок, эту функцию взяло на себя Торгово-телеграфное агентство, созданное двумя годами ранее по инициативе министра финансов Сергея Витте.

Сегодня ТАСС - это около 2 тысяч сотрудников, которые работают в центральном офисе и в 63 региональных представительствах, расположенных в 60 странах мира. Ежедневно агентство выпускает порядка 1,5 тысячи сообщений, публикует около 500 собственных фотографий. Его среднемесячная аудитория - около 21 млн человек.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Главным редактором ТАСС стал Михаил Петров

Накануне юбилея в пресс-центре ТАСС состоялась церемония гашения художественного маркированного конверта с изображением символа агентства - земного шара, который установлен над входом в штаб-квартиру издания в Москве.

"Мы периодически подтруниваем над руководителями ТАССа, потому что они постоянно находят массу юбилейных и памятных поводов. Но это и неплохо, ибо будучи агентством с самой большой историей в России, у него всегда есть знаменательное или памятное событие, которое можно отметить", - сказал по окончании церемонии заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

"Предыдущее было 5 лет назад. Мы приличия соблюдаем, - пошутил в ответ гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, - 114 и 113 лет не отмечали".

По мнению Алексея Волина, за последние годы ТАСС прошел важную трансформацию. "Вместо "ТАСС был уполномочен заявить" теперь "ТАСС может интересно рассказать", - отметил он. - От агенства, которое работало по подписке только с профессионалами, оно перешло на общение напрямую как с гражданами РФ, так и с людьми во всем мире".

Сергей Михайлов рассказал, как именно ТАСС осваивает новое пространство, которое на языке маркетологов называется b2c (бизнес для клиента). В апреле этого года заработал портал "Будущее России. Национальные проекты", где рассказывается обо всех аспектах реализации стратегических планов развития страны. Развивается производство видео в формате 360° - это виртуальные проекты о культуре, которые позволяют сохранить творческое наследие "в цифре".

ТАСС представил новый дизайн сайта к своему 114-летию

ТАСС вышел в соцсети с проектом "Ньюм", ориентированным на подростковую аудиторию. На популярных у молодежи ресурсах агентство размещает анимационные ролики и видеоновости. Буквально накануне ТАСС начал работать в формате подкастов на различных аудиоплощадках и в соцсетях агентства.

Михайлов также рассказал, что видеопродукция ТАСС - это 10-12 новостей в день - пользуется большим спросом в России и за рубежом. В ближайшие годы сайт tass.ru с двуязычного формата перейдет в шестиязычный - к англоязычной версии добавятся китайская, французская, немецкая, испанская и арабская.

Что же касается памятных конвертов, церемония гашения которых прошла в преддверие юбилея, они выпущены тиражом в 1 млн экземпляров и уже поступили в продажу во все почтовые отделения России, рассказал глава Россвязи Олег Духовницкий. А замглавы "Почты России" Рубен Оганесов пообещал, что его сотрудники в кратчайшие сроки доставят три конверта с поздравлениями сотрудникам ТАСС, которые Сергей Михайлов лично опустил в фирменный ящик "Почты России" в ходе пресс-конференции.

Общество СМИ и соцсети РГ-Фото
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