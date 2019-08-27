Входит ли производственная практика в трудовой стаж

Все студенты во время учебы в вузе проходили производственную практику. Несколько недель, а то и месяцев, которые могли бы входить в трудовой стаж. А на самом деле?

Как рассказала aif.ru юрист Валентина Яковлева, все зависит от формы прохождения практики.

Если университет договаривается с предприятием и направляет на него студентов, то такая практика не идет в трудовой стаж.

В случае, когда обучающийся самостоятельно нашел себе место, работодатель должен заключить с ним трудовой или гражданско-правовой договор и платить за практиканта взносы в ПФР. Такая производственная практика засчитывается в трудовой стаж.

Эксперт отметила, что для назначения пенсии играет роль не трудовой стаж, а страховой.

"У нас вообще понятие "трудовой стаж" уже утратило как таковое значение, и сейчас больше считается страховой стаж. В него включаются все периоды, за которые платили страховые взносы в Пенсионный фонд", - подчеркнула Яковлева.