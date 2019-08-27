Власти Чехии готовы трудоустраивать 40 тысяч украинцев ежегодно

Чешское правительство утвердило квоты привлечения иностранных работников на национальные предприятия всех видов собственности. Крупнейшие квоты определены для Украины. Ежегодно республика готова трудоустраивать 40 тысяч граждан этой страны (в этом году разрешения получили 19,6 тысячи украинцев).

Одобрены квоты по две тысячи рабочих мест для граждан Сербии и Черногории, по одной тысяче - для Монголии, Молдавии и Филиппин. Также в Чехии смогут найти работу 600 граждан Индии и 300 Казахстана, пишет ТАСС, ссылаясь на Чешское радио.

Власти Чехии также выделили 1,1 миллиарда крон для оказания помощи ряду стран со слабой экономикой, пережившим стихийные бедствия или преодолевающим последствия вооруженных конфликтов. В этом списке Молдавия, Грузия, Босния и Герцеговина, Замбия, Камбоджа, Эфиопия и другие.

Украина получит от Чехии 20 миллионов крон. Эти средства должны быть направлены на поддержку демократических процессов и проведение экономических реформ.