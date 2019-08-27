Водителям разрешат предъявлять полис ОСАГО в электронном виде и ездить с нестандартными знаками

Если у водителя есть электронный полис ОСАГО, ему не обязательно возить с собой бумажную копию. За непредоставление преимущества движения автомобилю "Скорой помощи" теперь могут лишить не только прав, но и свободы. А вступление в силу самого ожидаемого автовладельцами закона о регистрации транспортных средств перенесено на 1 января 2020 года. Таковы итоги законотворчества этого лета.

Начнем с тех, что уже вступили в силу. Итак, ужесточена ответственность за непропуск машин "Скорой помощи". Такая формулировка содержалась в пояснительной записке к законопроекту. А по факту, речь идет не только о каретах "неотложки", но и о других автомобилях, оборудованных спецсигналами. В том числе - полиции, МЧС и даже Следственного комитета. Именно эти автомобили, помимо спецсигналов, имеют еще и спецокраску.

Если ранее неуступчивых водителей штрафовали на 500 рублей или лишали водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев, то с 6 августа, в соответствии с новыми поправками в КоАП, размер штрафа и сроки лишения увеличены. Теперь за это грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей и лишение прав на срок от 3 месяцев до 1 года.

Причем, в некоторых случаях такой непропуск может обернуться уголовной статьей. Это уже относится непосредственно к автомобилям "Скорой помощи". Если в результате такой задержки больной погиб, или его здоровью был причинен тяжкий вред, водитель-нарушитель будет отвечать уже по статье 124.1 Уголовного кодекса "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи". И грозит ему от 80 тысяч рублей штрафа до 2 лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью и срок до 4 лет в случае гибели больного.

Надо сказать, что ужесточение наказания появилось не на пустом месте. Несколько лет назад произошел прямо всплеск происшествий, когда "скорым" не уступали, а то и целенаправленно перекрывали дорогу. В результате умирали люди, не дождавшись медицинской помощи.

Следует заметить, что большинство водителей все-таки стараются уступить дорогу спецтранспорту. Но… в каждом стаде есть соответствующая овца. В такой ситуации привлечь водителя, не уступившего дорогу, может только инспектор ДПС. Ни один комплекс фото- и видеофиксации на это не способен. Слишком сложна подготовка доказательной базы.

Кстати, недавно Госавтоинспекция разместила на своем официальном сайте информацию о местах установки работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения. Чтобы узнать, где размещены комплексы фотовидеофиксации, необходимо перейти с главной страницы сайта в раздел "Комплексы фотовидеофиксации на дорогах" и выбрать субъект Российской Федерации, а затем на интерактивной карте найти интересующую область.

Как сообщается на сайте гибдд.рф, в связи с тем, что на постоянной основе проводится анализ состояния дорожно-транспортного травматизма и вносятся предложения о размещении комплексов автоматической фотовидеофиксации в очагах аварийности, указанный раздел будет регулярно пополняться актуальной информацией.

Дело в том, что распространение таких комплексов, которому активно содействуют коммерсанты, сильно беспокоит автомобильное сообщество. Одно дело - платить штрафы за реальные нарушения государству, и совсем другое - платить за выдуманные нарушения коммерсантам, которые попросту наживаются на ошибках водителей. А то и сами создают условия для совершения нарушения.

Напомним, что по концессионным соглашениям эти коммерческие структуры получают деньги за каждый выписанный штраф. Если штраф оспорен, государство возмещает ущерб пострадавшему водителю, а коммерсант остается с полученной прибылью. Его ошибки оплачиваются из бюджета, то есть автомобилисты платят в любом случае.

Именно по этой причине на заседании Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, которое состоялось 26 июня 2019 года, был поставлен вопрос о раскрытии такой информации, как места размещения камер. Для этого на официальном сайте Госавтоинспекции и был создан новый раздел с информацией о местах установки комплексов автоматической фото- и видеофиксации.

С помощью последних начали выявлять и незастрахованных по ОСАГО водителей. Правда, пока только в качестве эксперимента. Автовладельцам рассылают напоминания о том, что необходимо застраховаться. Тем, кто уже сделал это, приобретя электронный полис ОСАГО, возить бумажную копию этого документа не обязательно. Закон об ОСАГО разрешает предъявлять инспектору ДПС электронную версию полиса, например, на смартфоне. При этом правила дорожного движения требуют наличия бумажной копии.

Это противоречие пришлось решать Верховному суду. Постановление Пленума ВС напоминает о том, что закон имеет большую юридическую силу, чем постановление правительства. Правила дорожного движения утверждаются постановлением правительства. Поэтому их необходимо привести в соответствие с требованием закона. МВД России разработало поправки в этот документ. В настоящее время завершается их общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru.

Увы, долгожданный закон о государственной регистрации транспортных средств был в конечном итоге принят с глобальными поправками: срок вступления в силу перенесли с 4 августа этого года на 1 января 2020.

Закон предусматривал наделить дилерские центры правом регистрации автомобилей. То есть, покупая машину, ее можно было бы получить ее в автосалоне уже с номерами. Заплатил деньги - и поехал.

Кроме того, закон устанавливал, что Госавтоинспекция присваивает только номера. А регистрационные знаки водитель получает на основании регистрационных документов в фирме, которая эти знаки производит.

Однако, дефицит таких фирм в некоторых регионах потребовал изменить закон. И теперь, при регистрации машины в том или ином регионе, автовладелец сможет либо получить знаки с кодом региона, в котором он ставит машину на учет, либо ему присвоят номера с кодом его региона. А знаки он должен будет заказать и получить самостоятельно в специализированных компаниях.

Следует отметить, что ГОСТ, разрешающий выпуск знаков для американских или японских машин, а также маленькие знаки для мотоциклов, также вступит в силу в следующем году.

Однако в Госавтоинспекции пошли навстречу владельцам такой техники. А именно: новые типоразмеры государственных регистрационных знаков транспортных средств будут вводиться согласно разработанному ГОСТ Р 50577-2018. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ввод в действие нового национального стандарта перенесен на 4 августа 2020 года с правом его досрочного применения. Таким образом, подразделения Госавтоинспекции, как и прежде, будут выдавать государственные регистрационные знаки, соответствующие положениям действующего национального стандарта.

Применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено. Но установлены они могут быть только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТ.

Для изготовления таких знаков владелец автомобиля или мотоцикла может по собственной инициативе обратиться в соответствующую организацию. При этом следует учесть, что указанные знаки могут быть изготовлены организациями, имеющими свидетельство об утверждении изготовленного образца данных типов государственных регистрационных знаков транспортных средств.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»