Xiaomi изобрела шарф с подогревом и затягиванием на шее

Компания Xiaomi подала патентную заявку, в которой описала свое новое изобретение. Им оказался шарф, который не только согревает владельца, но и избавляет от необходимости время от времени поправлять его, пишет Gizmochina.

Специальная система, по задумке авторов, будет самостоятельно подтягивать шарф в автоматическом режиме - сенсоры будут следить за степенью натяжения ткани и увеличивать интенсивность охвата. Можно ли будет управлять им со смартфона, пока неизвестно.

В социальных сетях уже волнуются, что электронная начинка шарфа может дать сбой, в результате чего предмет одежды нанесет вред владельцу.

Стоит отметить, что Xiaomi продает шарф под брендом Mijia, оснащенный системой подогрева. Максимальная температура может превышать 60 градусов, сообщается на сайте одного из продавцов.