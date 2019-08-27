Зампостпреда РФ в ООН оценил численность боевиков в Сирии

В настоящее время в Сирии действуют порядка 3 тысяч членов запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и их сторонников, считает заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин. Он заявил об этом на заседании Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом.

"На текущий момент общая численность игиловцев и их сторонников в Сирии составляет порядка 3 тыс. человек, - передает ТАСС слова российского дипломата. - Кроме того, в Сирии действует множество других террористических формирований, наиболее боеспособным из которых остается "Джебхат ан-Нусра" (также запрещена в РФ)".

По словам Кузьмина, более 1,5 тысячи боевиков вернулись из зон боевых действий в места постоянного проживания или под видом временно перемещенных лиц.