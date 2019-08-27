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27.08.2019 22:56
Рубрика: Спорт

Плюс один чемпион

Жоау Мариу перешел в "Локомотив"
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 190(7948)
Московский "Локомотив" объявил о переходе на правах аренды чемпиона Европы-2016 по футболу португальца Жоау Мариу. Презентация новичка состоялась у домашнего стадиона клуба.

По неофициальным данным, Мариу проведет этот сезон в "Локомотиве", после чего "железнодорожники" могут выкупить его контракт у миланского "Интера" за 15 миллионов евро. Зарабатывать в столичном клубе Жоау будет три миллиона евро в год.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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После успешного выступления в чемпионате Европы-2016 Мариу перешел в "Интер". Впрочем, закрепиться в итальянской команде ему так и не удалось.

Португалец стал третьим легионером в нашем первенстве, в активе которого победа на крупном международном турнире среди сборных. В этом статусе он присоединился к чемпионам мира-2014 в составе Германии - Бенедикту Хеведесу, выступающему, к слову, за "Локомотив", и новичку "Спартака" Андре Шюррле.

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