4 сентября в "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова

4 сентября (среда) в 12-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится презентация книги Председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ Павла Крашенинникова "ЗАПОВЕДИ СОВЕТСКОГО ПРАВА: Очерки о государстве и праве военного и послевоенного времени. 1939 - 1961".

В числе спикеров презентации:

- Фронин Владислав Александрович - главный редактор "Российской газеты" и Интернет-портала "Российская газета";

- Блажеев Виктор Владимирович - Ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Заслуженный юрист Российской Федерации, Председатель Ассоциации юристов России, член Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства;

- Резник Генри Маркович - Первый вице-президент Адвокатской палаты города Москвы, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, Заслуженный юрист Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека;

- Сванидзе Николай Карлович - общественный деятель, журналист; заведующий кафедрой журналистики, профессор, директор Института Массмедиа РГГУ, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Новая книга Павла Крашенинникова продолжает серию работ, посвященных развитию права как социокультурного явления от древнейших времен до наших дней.

Рассматриваемый временной отрезок в отечественной истории вмещает в себя три периода: Второй мировой войны, участником которой СССР стал 22 июня 1941 г.; послевоенный - до смерти И.В.Сталина и, наконец, период, границы которого определяются так называемым разоблачением культа личности Сталина, отказом от практики массовых репрессий после ХХ съезда КПСС и последующим выносом тела Сталина из мавзолея на Красной площади.

Данный временной отрезок был насыщен военными, международными, экономическими и социальными событиями. Он также отмечен существенными изменениями в управлении государством: от мобилизационного управления обществом и экономикой до перехода на "мирные рельсы". Советское право изменялось вместе со страной: динамично менялось законодательство, были преобразованы судебная и правоохранительная системы, под эти перемены подстраивались наука, образование, изменялось правосознание.

В книге приведена попытка рассмотрения исторической перспективы и движущих механизмов развития нашей страны на основе анализа правовых документов указанного периода в совокупности с другими историческими источниками. Также в работе представлены очерки о правоведах, так или иначе участвовавших в решении важнейших проблем развития советского государства и права.

На презентации автор - Павел Крашенинников - ответит на все вопросы и подпишет свою новую книгу.