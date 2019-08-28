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79-летний актер Эммануил Виторган вновь стал отцом

Новости
    28.08.2019, 15:30
Текст:   Олег Усков
Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости
Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости

Очень впечатляет: советский, российский актер театра, кино и ТВ Эммануил Гедеонович Виторган, которому в декабре исполняется восемьдесят лет, вновь стал отцом.

Народный артист России опубликовал сегодня в своем официальном Instagram фото, на котором позирует с женой Ириной Млодик, дочерью Этель и ее новорожденной сестрой.

"У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька - Кларочка!" - подписан снимок, стяжавший волну поздравлений и одобрения.

Тэги: #РодиласьДочь #Ураган #Актер #Семья #Счастье.

Клара - четвертый ребенок Виторгана. У актера есть дочь Ксения от первого брака с Тамарой Румянцевой, сын-актер Максим Виторган - от второго брака с актрисой Аллой Балтер (Дэниза из "Ларца Марии Медичи") и Этель, родившаяся в прошлом году, - от Млодик.

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г.ЮРМАЛА. 26 ИЮЛЯ приглашаем на Театральный "Капустник" в ВИТОРГАН-КЛУБ в отеле 5***** БАЛТИК БИЧ! Вечер будет проходить в форме банкета в ресторане "ЮРА" на берегу РИЖСКОГО ЗАЛИВА! В вечере участвуют Актёры Театра и Кино, певцы, музыканты России, Латвии,Германии, Израиля... Инфо по тел +37120073073 или +7(925)7402990. #ВиторганКлуб #БалтикБичОтель #Юрмала #Balticbeachhotel #Balticbeach #РижскоеВзморье #ЭммануилВиторган #Виторган #ИринаВиторган #Капустник #Театр #Кино #Аншлаг #КудаПойти #26Июля #Премьера #ЛучшийКонцерт #ЛучшийСпектакль #ВипБилет #Вип #VIP #ТеатральныеКассы #КонцертныеКассы #Концерт #Спектакль #ЧтоПосмотреть #ЛюбыеБилеты #ЛучшиеБилеты

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan)

Стоит отметить, что у Эммануила Гедеоновича также есть пять внуков и два правнука.

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