79-летний актер Эммануил Виторган вновь стал отцом

Очень впечатляет: советский, российский актер театра, кино и ТВ Эммануил Гедеонович Виторган, которому в декабре исполняется восемьдесят лет, вновь стал отцом.

Народный артист России опубликовал сегодня в своем официальном Instagram фото, на котором позирует с женой Ириной Млодик, дочерью Этель и ее новорожденной сестрой.

"У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька - Кларочка!" - подписан снимок, стяжавший волну поздравлений и одобрения.

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Клара - четвертый ребенок Виторгана. У актера есть дочь Ксения от первого брака с Тамарой Румянцевой, сын-актер Максим Виторган - от второго брака с актрисой Аллой Балтер (Дэниза из "Ларца Марии Медичи") и Этель, родившаяся в прошлом году, - от Млодик.

Стоит отметить, что у Эммануила Гедеоновича также есть пять внуков и два правнука.