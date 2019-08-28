Родившийся 85 лет назад, 30 августа 1934 года, Анатолий Солоницын останется в истории искусства Рублевым из фильма Тарковского.

Он был необыкновенным актером - его лицо не забудет никто, кто видел и "Солярис", и "Сталкера". Во второй половине жизни Солоницын много снимался, "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля-1981 он получил за роль в фильме "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского" Зархи. Но его слава началась с "Андрея Рублева", и он считал Тарковского своим учителем.

В том, как мало кому известный Солоницын, прочитав сценарий "Рублева", взял отпуск в театре и, бросив все, рванул в Москву, на пробы, куда его никто не звал, было что-то странное. В том, что он все-таки получил роль, изначально предназначавшуюся Любшину, необычного еще больше. Как и в его одержимости профессией - например, его готовность сделать пластическую операцию ради роли Достоевского в "Идиоте", который собирался снимать Тарковский.

В 1969-м, на фильме "В лазоревой степи" он заболел воспалением легких и продолжал работать, не долечившись. А в 1981-м, снимаясь в "Остановился поезд" у Абдрашитова, Солоницын упал с лошади и расшиб грудь - рентген показал рак легких. Часть легкого удалили, но метастазы были в позвоночнике. Тарковский навестил Солоницына всего один раз. Уезжая в Италию, на съемки "Ностальгии", где тот должен был играть, он не попрощался. После этого у актера отнялись ноги. Фотографию Тарковского, висевшую у него над кроватью, он попросил снять: "Он выпил у меня всю кровь". Вскоре после этого Анатолий Солоницын умер.