Белорусско-российская актриса Ирина Медведева:

Популярная актриса театра и кино Ирина Медведева "живет на три дома": родилась и закончила школу в Бобруйске, работает в Москве, а замуж вышла в Париже - за французского бизнесмена. В июне у молодой пары родился малыш.

Ирина Медведева: Появились гармония и понимание того, что все в жизни приходит вовремя. Фото: РИА Новости

Ира, как назвали?

Ирина Медведева: У него тройное имя и двойная фамилия.

Как познакомились с избранником?

Ирина Медведева: Меня попросили показать ему Москву. Встретились. Он забил мой телефон в контактах "Моя будущая жена".

Вы были ведущей на "Славянском базаре в Витебске". Скучаете по родине?

Ирина Медведева: Конечно. Полжизни я прожила в Беларуси, полжизни - в России, мама у меня белоруска, а папа - русский.

Вы будете играть в спектакле "Маяковский", кто останется с малышом?

Ирина Медведева: В октябре планирую вернуться с ним в Москву, а помогать мне будет мама. Планы большие: это и мюзикл "Маяковский" в Театре Луны, и антрепризные спектакли, и гастроли в Америку со спектаклем "Незнакомка". А еще 2 ноября у меня будет сольный концерт в Московском Доме музыки.

Какая у него программа?

Ирина Медведева: В концерте "Немного о личном…" с группой музыкантов я исполню песни из кинофильмов, эстрадные, авторские…

Помню, как вы с белорусской группой "Чистый голос" пели акапельно народные песни на фестивале "Амурская осень".

Ирина Медведева: Несколько таких песен исполню в концерте тоже: русскую, белорусскую, украинскую.

Что-то изменилось в вас самой с рождением малыша?

Ирина Медведева: Появились гармония и понимание того, что все в жизни приходит вовремя.

Меня попросили показать французскому гостю Москву. При встрече он забил мой телефон в контактах "Моя будущая жена". Так и вышло...

Какая у вас роль в мюзикле "Маяковский"?

Ирина Медведева: У меня главная женская роль.

Вы говорили, что боитесь свою героиню Лилю Брик?

Ирина Медведева: Да. Это очень неоднозначная историческая персона. Я продолжаю ее изучать. Она главным образом вошла в историю как муза Владимира Маяковского. Она заставляла страдать поэта, считая, что художник только в страданиях создает великие творения. И одновременно превозносила поэта, заставляя поверить в себя. В своих руках держала судьбы, жизни, на ее мнение ориентировались. Она говорила, что мужчине нужно внушить, что он гениальный, а остальное решат хорошая обувь и шелковое белье…

Какой же вы ее увидели?

Ирина Медведева: Брик сделала себя сама. Этот яркий спектакль - совместный проект творческой компании "Музыкальное сердце театра" и московского Театра Луны.

Почему он называется "городской мюзикл"?

Ирина Медведева: Это однозначно необычный мюзикл, отличающийся от других по характеру и задумке. Необычное пластическое решение массовых сцен, сценография, музыка, свет... И во всем дух Маяковского.

На какую аудиторию рассчитан спектакль?

Ирина Медведева: Он должен понравиться не только взрослой аудитории. Возможно, даже школьники откроют для себя другого Маяковского. После нашего спектакля зрители идут и покупают томики Маяковского, чтобы лучше познакомиться с его творчеством.

Вы любите стихи Маяковского?

Ирина Медведева: Я была знакома с его творчеством по школьной программе. Конечно же, знала наизусть его знаменитое стихотворение "Послушайте...". Маяковского я открывала для себя постепенно. Впервые увидев номера, которые сделала хореограф-постановщик Жанна Шмакова, я пришла в восторг. Стихи стали объемными, то, что казалось недоступным и непонятным, стало простым и понятным. Ты как участник этого невероятного действа неизбежно становишься частью мира поэта, воссозданного режиссером-постановщиком Александром Рыхловым.

А Лиля Брик была красивой?

Ирина Медведева: Я не знаю, какими были стандарты начала двадцатого века. Но определенно она обладала невероятным женским магнетизмом, чем так и притягивала к себе мужчин.

Это не первая яркая личность в вашей творческой биографии.

Ирина Медведева: Я сыграла и Полу Негри, и Мэрилин Монро, и Эдит Пиаф, и вот сейчас Лиля Брик. Это первый русский исторический персонаж в моей театральной судьбе.

Продолжаете ли вы сотрудничать с режиссером Кшиштофом Занусси? Я вас помню в спектакле "Воспитание Риты" на фестивале "В кругу семьи".

Ирина Медведева: Мне посчастливилось сыграть в трех спектаклях Кшиштофа Занусси. "Все мои сыновья" с Валерием Золотухиным и Екатериной Васильевой, "Воспитание Риты"с Федором Добронравовым, "37 открыток", последний с Валерием Гаркалиным и Марией Порошиной идет до сих пор.

Вы снимаетесь в кино, играете в театре, поете - в кого вы?

Ирина Медведева: Говорят, в прапрабабушку. Она из Сибири. Великолепно пела, и ее приглашали в Москву, но она отказалась из-за семьи.