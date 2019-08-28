Андрей Рублев стартовал на Открытом чемпионате США (US Open) матчем с восьмой ракеткой мира Стефаносом Циципасом. Россиянин оказался сильнее соперника, сломив его сопротивление в четырех сетах - 6:4, 6:7, 7:6, 7:5.

Два года назад 18-летний Рублев удивил всех, добравшись на US Open до четвертьфинала. В нем он ожидаемо уступил Рафаэлю Надалю, но заслужил похвалы как от испанца, так и специалистов.

Казалось, после такого выступления Андрей будет только прибавлять, и не за горами попадание в топ-20. А может, и в первую десятку мирового рейтинга. Но травмы, вкупе с нестабильной игрой, все время мешали ему.

В этом году Рублев наконец залечил все свои болячки. И добился большого прогресса. Достаточно сказать, что за последние два месяца он трижды побеждал соперников из топ-10. Уверенности Андрею прибавил не только выход в финал турнира в Гамбурге, но и выступление в Цинциннати. Там россиянин добрался до четвертьфинала, попутно обыграв самого Роджера Федерера.

Жребий US Open, казалось, не предвещал Рублеву ничего хорошего. Хоть Циципас и сдал в последнее время, и все же он - восьмая ракетка мира. А Андрей, несмотря на последние успехи, идет в рейтинге на 43-м месте.

Четыре часа теннисисты бились на корте, пока Рублев, наконец, не победил. По словам россиянина, эта игра придаст ему уверенности.

- Матч был очень тяжелым, но это было потрясающе, - признался Андрей. - Я знаю, как это бывает, когда во время встречи у тебя судороги. И победа в таких условиях - это дорогого стоит. Этот поединок был еще и особенным, потому что все понимают, насколько хорош был мой соперник.

В свою очередь Циципас пожелал Рублеву пройти как можно дальше на US Open.

- Андрей здорово играл. Он не позволил мне использовать несколько вариантов, - отметил Стефанос. - Я мог сделать больше, но он был очень силен. Мне не удалось реализовать другой план. Я слабо подавал, и в этом была гигантская проблема. Неспособность взять легкие очки на своей подаче сказались на моей психологии.

Следующим соперником Рублева будет Жиль Симон. В стартовом матче он переиграл в четырех сетах представителя США Бьорна Фратанджело - 5:7, 7:5, 7:5, 7:5.

Неприятным сюрпризом стал вылет уже на стадии первого круга Карена Хачанова. Несмотря на небольшой спад в этом году, мало у кого возникали сомнения, что россиянин выиграет хотя бы несколько матчей в США. Но в результате Хачанов уступил 216-й ракетке мира Вашеку Поспишилу из Канады - 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6.

В целом надо отметить, что старт US Open подарил сразу несколько сенсаций. Уже в первом круге выбыли из дальнейшей борьбы такие теннисисты, как Хачанов, полуфиналист Уимблдона-2019 Роберто Баутиста-Агут, четвертая ракетка мира, финалист "Ролан Гаррос" Доминик Тим.

- Да, сюрпризов хватает. Не ожидал, что Хачанов проиграет уже в первом круге, - сказал Рафаэль Надаль. - Это теннис. Когда начинаешь выступление на турнире, то встречаешься с непростыми соперниками. Нужно выходить на корт и уважать своего оппонента. Хотя у того же Циципаса был сложный матч. А что касается Тима, то, если я не ошибаюсь, он болел последние десять дней. И мне очень жаль Баутисту-Агута.

Сенсация произошла и в женском одиночном турнире. Причем сотворила ее россиянка Анна Калинская, пробившаяся в основную сетку через квалификацию. В матче первого круга Калинская переиграла в двух сетах чемпионку US Open-2017 американку Слоан Стивенс - 6:3, 6:4.

- Я невероятно счастлива. Выйти на такой корт и насладиться здешней атмосферой - я никогда этого не забуду, - призналась Калинская. - Именно ради такого я и тренируюсь, чтобы соперничать с топ-игроками. Мои цели на US Open? Просто двигаться как можно дальше. Любой матч здесь - это уже большое достижение для меня.

За выход в третий круг Анна поспорит с американкой Кристи Эрим Анн, получившей от организаторов уайлд-кард.

Добавим, что накануне встречу второго круга провел Даниил Медведев. Результат его матча с боливийцем Уго Дельеном стал известен после подписания номера "РГ" в печать.