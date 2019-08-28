Беларусь и Турция переходят к промышленной кооперации

Глава белорусского МИД напомнил, в частности, что еще в апреле в Турции было запущено сборочное производство тракторов МТЗ. Белорусские предприятия активно работают над аналогичными проектами и по другим видам техники.

Минск, по словам Макея, придает особое "значение дальнейшему расширению присутствия турецкого бизнеса в республике, повышению его инвестиционной активности". В качестве наглядных примеров этой тенденции он сослался на цифры статистики: по состоянию на 1 июля текущего года объем турецких инвестиций в экономику РБ превысил $800 млн, в стране действуют около 140 предприятий с участием турецкого капитала. Министр рассказал о договоренности с Анкарой провести уже в ближайшее время ряд переговоров, направленных на расширение экономического и инвестиционного сотрудничества.

Отметив, что между двумя государствами нет серьезных разногласий и сложились дружественные отношения, Макей акцентировал внимание и на устойчивых контактах между лидерами Минска и Анкары, что было подтверждено и на сегодняшней встрече Александра Лукашенко с главой МИД Турции. Хорошим примером взаимодействия на высшем уровне является и недавний визит в турецкую столицу главы белорусского государства.

Анкара совместно с Минском намерена активно продолжить реализацию договоренностей на высшем уровне, подчеркнул и глава МИД Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу. "Беларусь - дружественная для нас страна. И сегодня мы фокусируемся на сферах, в которых сможем укрепить двустороннее сотрудничество", - подчеркнул он, выразив мнение, что хорошую основу двусторонних отношений заложили президенты двух государств.