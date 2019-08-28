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Рубрика: В мире

Белый дом одобрил поставки Японии противоракет на три миллиарда долларов

Текст: Максим Макарычев
Белый дом одобрил поставки Японии противоракет на сумму более трех миллиардов долларов, разрешил поставки в Литву 500 бронеавтомобилей, а также других видов военной техники в страны Европы и Азии. Об этом говорится в сообщении управления по оборонному сотрудничеству и безопасности министерства обороны США (DSCA). Американская администрация официально уведомила о принятом решении конгресс, который в течение 30 дней должен одобрить или блокировать сделку.

Американские власти разрешили поставить в Японию - своему стратегическому союзнику в Азии - 73 противоракеты SM-3 Block-IIA и пусковые установки MK 29 и сопутствующего оборудования на общую сумму в 3,295 миллиарда долларов. Официальный Токио подписал соответствующий контракт, по которому военные специалисты Пентагона также обязуются производить техническое обслуживание этих систем. Ранее в американских СМИ говорилось о том, что SM-3 Block-IIA является новейшей версией противоракеты, оснащенной системой Aegis с кинетическим перехватчиком увеличенных размеров и сенсорной аппаратурой, обладающей высокими возможностями, в том числе, по распознаванию ложных целей. Она устанавливается на крейсеры и эсминцы, а также в виде наземных установок с целью перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Источники утверждают, что принятие данного решения было ускорено по просьбе японской стороны после того, как Северная Корея провела серию испытаний баллистических ракет, которые могут поразить как Японию, так и Соединенные Штаты, что вызвало серьезную обеспокоенность в Токио и Вашингтоне.

Фото: Олег Кирьянов
Южная Корея начала учения в районе спорных с Японией островов

В Пентагоне объясняют поставки этих новейших противоракет в Японию необходимостью обеспечения внешней политики и национальной безопасности США, а также "повышением уровня безопасности ключевого союзника, который поддерживает стабильность и экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе". В военном ведомстве также заявили о том, что поставка противоракет и пусковых установок даст Японии расширенные возможности для защиты от баллистических ракет, а также обеспечения безопасности американских военных, размещенных в этой стране.

Американское издание InsideDefence сообщает о том, что именно Япония совместно с Соединенными Штатами разработала SM-3 Block IIA при участии специалистов двух крупнейших японских оборонных компаний.

Несмотря на уверения американских военных в том, что поставка такого вооружения на столь значительную сумму, не изменит военный баланс сил в регионе, некоторые эксперты говорят о возможности усиления милитаристских тенденций в Азии. Это решение может вызвать негативную реакцию в ряде азиатских центров силы. Напомним, что на днях стало известно о том, что власти Южной Кореи приняли решение прекратить передачу разведданных Японии, которая проходила в рамках ранее заключенных партнерских договоренностей.

Добавим, что власти США также одобрили поставки в Литву 500 бронетранспортеров "для защиты от внешней угрозы" по ориентировочной стоимости 170,8 миллиона долларов. Дания приобретет в США бортовые низкочастотные системы Sonar и Sonobuoys примерно за 200 миллионов долларов, согласно данным DSCA. Кроме того, Венгрия получила разрешение на покупку 500-миллиметровых усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120C-7, в то время как Южная Корея получила одобрение Белого дома на покупку легких торпед MK-54 стоимостью 72 миллионов долларов, отмечается в сообщении американского военного ведомства.

Ранее США перебросили в Европу стратегические высотные разведывательные самолеты U2S.

Между тем

20 августа Россия и Китай обвинили Соединенные Штаты в усилении военной напряженности посредством испытания новых крылатых ракет спустя несколько недель после прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что "США, очевидно, взяли курс на эскалацию военной напряженности". "Мы не будем реагировать на провокации, - сказал Рябков ТАСС. - Мы не позволим себе втянуться в дорогостоящую гонку вооружений".

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Пентагон свернул разработку перехватчиков баллистических ракет

"Эта мера со стороны США вызовет новый раунд гонки вооружений, что приведет к эскалации военной конфронтации, которая окажет серьезное негативное влияние на ситуацию в области международной и региональной безопасности", - заявил в свою очередь официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан в Пекине. По словам китайского дипломата, которого цитирует AFP, США должны "отпустить свой менталитет времен холодной войны" и "делать больше вещей, способствующих ... международному и региональному миру и спокойствию".

Напомним, что днем ранее министерство обороны США объявило об испытании нового типа ракеты наземного базирования, запрещенной соглашением между Москвой и Вашингтоном от 1987 года, которое ограничивало использование ядерного и обычного оружия средней дальности. Ракета была запущена с контролируемого ВМС США острова Сан-Николас у побережья Калифорнии. А в начале августа министр обороны США Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты начали работу по разработке "мобильных, обычных, наземных систем крылатых и баллистических ракет".

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