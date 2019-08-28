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28.08.2019 21:50
Рубрика: Культура

Что значит "Спасибо"?

Билли Айлиш на арене "Мегаспорт"
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(7950)
Прилетев в Москву, Билли Айлиш сразу же отправилась на съемки программы "Вечерний Ургант". Заметно было, что смущаются и сама 17-летняя певица, и искушенный телеведущий, впервые за долгое время задававший довольно обыденные вопросы и не блиставший как обычно искрометным остроумием. Позднее выяснилось, что Ургант тоже оказался поклонником Билли Айлиш и даже пришел позднее на ее концерт с 11-летней дочкой Ниной. Может, поэтому все-таки немного и робел, как показалось?!… Но задание американской певице в студии Ургант дал отменное! В нескольких шагах от его стола уже начал играть, постепенно добавляя эмоций и куража, оркестр русских народных инструментов во главе с контрабас-балалайкой. Вот он и предложил Билли Айлиш исполнить с русскими музыкантами ее хит Bad Guy, возглавивший в августе Top-100 синглов главного хит-парада мира Billboard. Так сказать, уже "в русской версии".
Мало кто умеет завести публику, как 17-летняя Билли Айлиш. Фото: AP

Судя по удивленному взгляду, многие из этих инструментов Билли видела впервые, но все равно бесстрашно вышла в центр оркестра, взяла в руки микрофон. Но сказав только одно слово: Hallo, быстро вернулась на место. То ли не прочувствовала, в каком такте ей нужно вступать, то ли оркестр, по ее мнению, слишком увлекся импровизацией, а скорее всего - просто немного растерялась. Хотя кто бы мог представить, что ее - новую мировую звезду, выигравшую в ночь на 27 августа три награды премии MTV Video Music Awards-2019 (столько же только у Тейлор Свифт и Арианы Гранде!) еще можно чем-то смутить?! Кстати, саму церемонию из Ньюарка, которая проходила перед ее первым концертом в Москве, Билли Айлиш решила пропустить даже в теле-трансляции - предпочла выспаться перед шоу в "Мегаспорте", да и после такого не простого, интересного и познавательного эфира в "Вечернем Урганте"…

Зал спортивной арены, вмещающей с танцевальным партером почти 17 тысяч зрителей, был заполнен еще за час до концерта. Тем, кто задерживался в фойе, чтобы купить майки с эмблемой тура (1500 - 2000 рублей) банданы (800) или значки (500), приходилось находить места уже только в дальних закоулках от сцены. Зато - впервые за несколько лет дополнительные видео-экраны, повторявшие то, что происходит на сцене, повесили в верхних боковых ярусах. А к авансцене снова пристроили ее продолжение, которое принято называть "язык".

По нему весь концерт активно перемещалась Билли Айлиш: пела, танцевала, как любит только она - на полу-согнутых, дико и мятежно выбрасывая в сторону коленца и, кажется, вот-вот готовая пойти в танце вприсядку. Выдать эдакое наше моряцкое "яблочко" (не зря же накануне слушала русский народный оркестр?!). Пела она и прыгая на застеленной в центре сцены кровати. А позже исполняла, сидя на ней с гитаристом и вторым вокалистом, трепетный и нежный, очень хрупкий и ломкий лирический трек I Love You, которому подпевал весь зал и даже оказавшийся среди зрителей Сергей Шнуров. Ударник при этом располагался в необычном сооружении, напоминавшем прозрачный аквариум, причем, микрофоны располагались и над ним. Что тоже создавало особенный саунд этого концерта…

Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Ариана Гранде победили на MTV Video Music Awards

Поэтому слова Дэвида Гролла о том, что Билли Айлиш - это немного и Nirvana уже не казались "покушением на святыню". Ведь бывший ударник этой легендарной группы Курта Кобейна снова знал, о чем говорил: если в студийной версии песен Билли Айлиш много электроники, сэмплов, мистики и магии темных, мрачноватых тембров, то на концерте многие песни звучат иначе: главная ставка сделана на гитары и ударные. А нынешнее шоу - это и вправду непредсказуемый, манящий круговорот самой разной музыки: баллад, R&B, альтернативного рока и даже немного гранжа…

В конце шоу зрители уже громко скандировали Билли Айлиш слово "спасибо". Другая бы просто улыбнулась и сказала залу, как другие звезды дежурные фразы типа "Я люблю вас" или "Вы лучшие в мире!". Но Билли вначале спросила у своего гитариста, а потом, не получив ответа, наклонилась к зрителям первого ряда: "Что такое "спасибо"? Объясните мне, что это за слово!" Ей ответили и начали кричать: "Thank You!". Ну а она, уже разобравшись, теперь сама отвечала залу: "Спасибо!"…

В конце шоу снова прозвучал Bad Guy, в традиционной сингловой версии. Но почему-то подумалось: жаль, что тогда на телевидении Билли Айлиш не подарили балалайку. Может быть, из своего очередного озорства и постоянной тяги к познанию новой музыки, она попробовала бы сыграть и на ней (пока она владеет только игрой на гитаре, клавишных и укулеле)? Впрочем, конечно, еще не вечер…

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым
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