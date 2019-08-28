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Рубрика: Спорт

Перчатки к ноябрю

Ковалев и Альварес намерены биться осенью
Текст: Максим Домчев
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(7950)
Российский боксер, обладатель чемпионского пояса WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев готов встретиться с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе

Альварес покорил три более легкие весовые категории. Он владеет титулами действующего чемпиона WBC Franchise / WBA Super в среднем и WBA Regular во втором среднем весе. За карьеру он провел 54 боя - 51 победа. В прошлом году подписал рекордный контракт с одним из стриминговых сервисов на 13 лет на сумму 325 млн долларов.

Альварес рассчитывает заполучить чемпионский пояс Ковалева, который на днях защитил звание сильнейшего по версии WBO. Россиянин имеет в своем послужном списке 38 боев, из которых он выиграл 34. Если стороны договорятся, то гонорар Ковалева за участие в поединке станет рекордным за всю его карьеру.

Спорт Бокс
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