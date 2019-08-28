Четыре дня работаем - три отдыхаем? Эксперты назвали плюсы и минусы возможного перехода на новый график работы.

Впервые премьер Дмитрий Медведев сказал об этом еще в июне на Конференции МОТ в Женеве. Минтруда все это время инициативу не комментировал. Но в конце прошлой недели стало известно: премьер поручил главе министерства Максиму Топилину до конца сентября предложить варианты сокращения рабочего графика.

Интересно, что такая замечательная перспектива - работать четыре дня, а отдыхать целых три - народом была встречена настороженно, что показал опрос ВЦИОМ. Дело, конечно, не в том, что люди хотят сгореть на работе. Просто у многих в памяти не столь и далекие времена, когда из-за экономических сложностей народ повально отправляли в отпуска за свой счет, переводили на неполный день или неполную неделю. Кстати, это случается и сейчас: вот и ГАЗ на днях объявил, что из-за снижения спроса на машины может отправить рабочих отдыхать по три дня в неделю, причем без оплаты.

Профсоюзы, впрочем, премьера поддержали. Идея выглядит красиво. И чем мы хуже Франции, Германии или Нидерландов, где рабочих часов меньше, а с производительностью все очень даже хорошо?

При этом возражений звучит немало. По мнению главы РСПП Александра Шохина, если вводить еще один оплачиваемый выходной, он должен быть "заработан". "Это можно сделать только за счет роста производительности труда, если поднять ее на 20 процентов", - сказал Шохин.

Мнение

Просчитаем риски

Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений:

- Конечно, сокращение рабочего времени имеет плюсы - у людей появляется больше времени заниматься собой, семьей, здоровьем, учиться, наконец, без чего сохранить сегодня конкуренцию на рынке труда невозможно. Но прежде чем принимать такие кардинальные решения, необходимо просчитать возможные риски. В разных отраслях ситуация с рабочей силой разная. Например, в IT, в тех сферах, где возможна удаленная работа, переход на четырехдневку может быть более простым. Но как перевести на укороченную неделю врачей, например, если в государственном здравоохранении их у нас и так не хватает? А между тем порядок должен быть единым для всех граждан. Проблема возникнет и в отраслях, где много работников трудятся во вредных условиях. Они и сегодня имеют право на сокращенный рабочий день. Если всех остальных уравнять с ними по отработанным часам, то они фактически лишатся своих льгот. Либо им придется сокращать рабочее время дополнительно.