Новости

Раскрыт секрет могущества империи инков 09:20
В Волгограде девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом BlaBlaCar 09:12
Россия, Беларусь и Египет на учении уничтожили условных террористов 09:12
Видео: Южноуралец Пельмень решил поменять имя 09:09
В Новосибирске рухнула стена здания: под завалами могут быть 12 человек 09:08
В Саратове три человека погибли в результате ДТП 08:59
Невозможное - возможно: плоский штопор Су-57 сняли на видео 08:49
Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок 08:25
Пушков: Польша неинтересна как партнер ни Германии, ни России 08:12
Раскрыты объемы "секретной" российской экономики 08:05
Сергей Харитонов заявил, что победил бы чемпиона UFC Стипе Миочича 08:01
Режим ЧП введен в Пуэрто-Рико из-за шторма 07:51
Два футболиста "Барселоны" выиграли в покер почти полмиллиона евро 07:50
Сборная России по регби проиграла клубу второй английской лиги 07:39
Во Владивостоке вынесли приговор водителю, сбившему семью на тротуаре 07:32
Порье признался в нежелании бороться с Нурмагомедовым 07:15
В Якутии завели дело о мошенничестве при строительстве в аэропорту 07:12
Хачанов уступил в первом круге US Open 06:44
Жительница Приамурья разослала фейковые сообщения о цианиде в воде 06:31
Судно с семью рыбаками затонуло на севере Японии 06:26
Вооруженный мужчина открыл стрельбу по полицейским в США 05:54
На Камчатке потушили пожар на "аварийной" субмарине 05:49
Самый холодный день недели пришел в Москву 05:47
Московский планетарий рассказал о летящем к Земле астероиде 05:31
Власти Японии эвакуировали 700 тысяч человек из-за ливней 05:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
28.08.2019 07:10
Рубрика: Экономика

Три-четыре, начали?

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 191(7949)
Четыре дня работаем - три отдыхаем? Эксперты назвали плюсы и минусы возможного перехода на новый график работы.
Работать на день меньше — заманчиво, но... Фото: REUTERS Работать на день меньше — заманчиво, но... Фото: REUTERS
Работать на день меньше — заманчиво, но... Фото: REUTERS

Впервые премьер Дмитрий Медведев сказал об этом еще в июне на Конференции МОТ в Женеве. Минтруда все это время инициативу не комментировал. Но в конце прошлой недели стало известно: премьер поручил главе министерства Максиму Топилину до конца сентября предложить варианты сокращения рабочего графика.

Интересно, что такая замечательная перспектива - работать четыре дня, а отдыхать целых три - народом была встречена настороженно, что показал опрос ВЦИОМ. Дело, конечно, не в том, что люди хотят сгореть на работе. Просто у многих в памяти не столь и далекие времена, когда из-за экономических сложностей народ повально отправляли в отпуска за свой счет, переводили на неполный день или неполную неделю. Кстати, это случается и сейчас: вот и ГАЗ на днях объявил, что из-за снижения спроса на машины может отправить рабочих отдыхать по три дня в неделю, причем без оплаты.

Фото: iStock
Сокращение рабочей недели поддерживает почти половина россиян

Профсоюзы, впрочем, премьера поддержали. Идея выглядит красиво. И чем мы хуже Франции, Германии или Нидерландов, где рабочих часов меньше, а с производительностью все очень даже хорошо?

При этом возражений звучит немало. По мнению главы РСПП Александра Шохина, если вводить еще один оплачиваемый выходной, он должен быть "заработан". "Это можно сделать только за счет роста производительности труда, если поднять ее на 20 процентов", - сказал Шохин.

Мнение

Просчитаем риски

Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений:

- Конечно, сокращение рабочего времени имеет плюсы - у людей появляется больше времени заниматься собой, семьей, здоровьем, учиться, наконец, без чего сохранить сегодня конкуренцию на рынке труда невозможно. Но прежде чем принимать такие кардинальные решения, необходимо просчитать возможные риски. В разных отраслях ситуация с рабочей силой разная. Например, в IT, в тех сферах, где возможна удаленная работа, переход на четырехдневку может быть более простым. Но как перевести на укороченную неделю врачей, например, если в государственном здравоохранении их у нас и так не хватает? А между тем порядок должен быть единым для всех граждан. Проблема возникнет и в отраслях, где много работников трудятся во вредных условиях. Они и сегодня имеют право на сокращенный рабочий день. Если всех остальных уравнять с ними по отработанным часам, то они фактически лишатся своих льгот. Либо им придется сокращать рабочее время дополнительно.

Экономика Работа Охрана труда Трудовое законодательство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Помпео подтвердил желание США работать над возвращением РФ в G8
Путин заявил о соблюдении графика "Турецкого потока"
МИД РФ указал на ограничения в законах о демонстрациях в Германии и Франции
Шойгу рассказал о трудностях при выполнении соглашений по Идлибу