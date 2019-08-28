Что ждет сборную России на чемпионате мира-2019

Чемпионы по травмам
На самом деле сборная России уже стала чемпионом мира. Увы, пока по количеству потерь. Из-за травм главный тренер команды Сергей Базаревич не сможет рассчитывать в Китае на восемь игроков. На людей, которые будучи в полном здравии наверняка попали бы в окончательную заявку на ЧМ-2019.
В числе выбывших - Алексей Швед, Дмитрий Хвостов и Дмитрий Кулагин, то есть те, кто определял лицо сборной в последние годы. Втроем они сделали больше половины точных бросков и результативных передач всей российской сборной на последнем чемпионате Европы, который мы завершили на четвертом месте.
Таким образом, вместо того, чтобы в августе оттачивать какие-то нюансы, Сергею Базаревичу пришлось фактически выстраивать игру сборной заново.
Экстремальное омоложение
Самым очевидным шагом в сложившейся ситуации было бы бросить клич опытным игрокам, которые изначально остались за бортом национальной команды. Некоторые, как 33-летний разыгрывающий Антон Понкрашов, даже предлагали свои услуги через соцсети.
Однако у Сергея Базаревича оказался свой вариант развития событий. В одном из интервью наставник сборной назвал его "экстремальным омоложением". На последней открытой тренировке перед вылетом сборной в Китай камеры федеральных телеканалов вынуждены выхватывать лица ребят, о существовании которых широкая общественность и не подозревала. 22-летние Андрей Сопин и Александр Платунов, а также 21-летний Григорий Мотовилов внезапно из будущего российского баскетбола стали его настоящим.
Вообще-то их пригласили в сборную по итогам специального молодежного сбора. Предполагалось, что ребята познакомятся с атмосферой главной команды страны и разъедутся по домам. Однако молодым людям пришлось задержаться. А ведь, к примеру, Сопин не провел за свою карьеру ни одной игры даже в Единой лиге. У двух других опыта ненамного больше. Но Базаревич в них верит.
- Мне не кажется, что молодые ребята как-то зажаты, - подчеркнул главный тренер сборной. - С психикой у них все нормально. Мне нравится, как парней поддерживают ветераны. А с молодежью у нас будут плюсы. Это энтузиазм, давление на мяч, которого у нас не было раньше. А дальше посмотрим. Все эти годы мы строили команду по определенному образу. То, что произошло с травмами, стало неожиданностью. Но у нас есть коллектив, и есть "химия". Коней на переправе не меняют. Нет в российском баскетболе игрока извне системы, который пришел бы и все исправил. Разве только Швед и то не на сто процентов.
Главное - "химия"
Впрочем, не стоит думать, что сборная России будет уповать только на молодежь. В распоряжении Базаревича достаточно опытных и даже именитых игроков. Это чемпионы Евролиги Никита Курбанов, Семен Антонов и Андрей Воронцевич, поигравший в НБА Сергей Карасев, мечтающий повторить достижения своего легендарного отца Василия Карасева. Ну и, конечно, капитан национальной команды Виталий Фридзон.
Общаясь с игроками накануне их вылета в Китай, автор этих строк тщетно пытался обнаружить в рядах сборной России упаднические настроения. Интересовался, какие мысли крутились в головах ребят, когда они узнавали про Шведа, Кулагина и остальных. Паники не было ни у кого. "Жалко ребят. Они очень хотели поехать. Так что в Китае будем сражаться и за них", - сказал мне, в частности, Курбанов.
О медалях игроки сборной сейчас уже особо не мечтают. Говорят, что трезво оценивают свои силы. Но почему-то хочется верить, что в Китае они нас еще удивят.
Кого взяли в Китай
Защитники: Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов ("Спартак-Приморье"), Александр Платунов ("Парма"), Андрей Сопин (МБА), Виталий Фридзон ("Локомотив-Кубань"); форварды: Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все - ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба - "Химки"), Андрей Зубков ("Зенит"), центровые: Артем Забелин ("Парма"), Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань").
Календарь сборной России
31 августа, суббота
11.30 Россия - Нигерия
2 сентября, понедельник
15.30 Россия - Корея
4 сентября, среда
15.30 Россия - Аргентина
Состав групп на ЧМ-2019
Группа A
Венесуэла
Китай
Кот-д Ивуар
Польша
Группа B
Аргентина
Корея
Нигерия
Россия
Группа C
Иран
Испания
Пуэрто-Рико
Тунис
Группа D
Ангола
Италия
Сербия
Филиппины
Группа E
США
Турция
Чехия
Япония
Группа F
Бразилия
Греция
Новая Зеландия
Черногория
Группа G
Германия
Доминиканская Республика
Иордания
Франция
Группа H
Австралия
Литва
Канада
Сенегал
В следующий раунд выйдут 16 команд: по две из каждой группы. На втором этапе сборные снова поделятся на квартеты. Команды из нашей группы попадут в квартет со сборными из группы А. Из каждой четверки по две команды выйдут в плей-офф.
Как попасть на Олимпиаду
Игроки сборной России говорят, что теперь приоритетной задачей нашей команды является отбор на Олимпийские игры-2020. Разберемся, как это сделать через ЧМ-2019.
В мужском олимпийском турнире примут участие 12 команд. Одной из них на правах хозяина уже стала Япония. Еще семь определятся на чемпионате мира. Ими станут по две лучших команды из европейской и американской зон и по одной из Африки, Азии и Океании. Последние четыре путевки будут разыграны в специальной квалификации. В нее попадут 16 команд, финишировавших вслед за отобравшимися на Игры-2020, плюс еще восемь сборных, которые будут приглашены отдельно.