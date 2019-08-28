Что ждет сборную России на чемпионате мира-2019

В субботу 31 августа в Китае стартует чемпионат мира по баскетболу, в котором примет участие и сборная России. Еще месяц назад у главы отечественной баскетбольной федерации Андрея Кириленко были все основания пророчить нашей команде битву за медали. Теперь же и просто выход в плей-офф станет грандиозным успехом. Как так вышло и почему все равно стоит следить за нашими парнями и болеть за них, в материале "РГ".

Форвард Сергей Карасев (в темном) — один из тех, на кого в нынешней сборной России рассчитывают особенно. Фото: РИА новости www.ria.ru

Чемпионы по травмам

На самом деле сборная России уже стала чемпионом мира. Увы, пока по количеству потерь. Из-за травм главный тренер команды Сергей Базаревич не сможет рассчитывать в Китае на восемь игроков. На людей, которые будучи в полном здравии наверняка попали бы в окончательную заявку на ЧМ-2019.

В числе выбывших - Алексей Швед, Дмитрий Хвостов и Дмитрий Кулагин, то есть те, кто определял лицо сборной в последние годы. Втроем они сделали больше половины точных бросков и результативных передач всей российской сборной на последнем чемпионате Европы, который мы завершили на четвертом месте.

Таким образом, вместо того, чтобы в августе оттачивать какие-то нюансы, Сергею Базаревичу пришлось фактически выстраивать игру сборной заново.

Экстремальное омоложение

Самым очевидным шагом в сложившейся ситуации было бы бросить клич опытным игрокам, которые изначально остались за бортом национальной команды. Некоторые, как 33-летний разыгрывающий Антон Понкрашов, даже предлагали свои услуги через соцсети.

Однако у Сергея Базаревича оказался свой вариант развития событий. В одном из интервью наставник сборной назвал его "экстремальным омоложением". На последней открытой тренировке перед вылетом сборной в Китай камеры федеральных телеканалов вынуждены выхватывать лица ребят, о существовании которых широкая общественность и не подозревала. 22-летние Андрей Сопин и Александр Платунов, а также 21-летний Григорий Мотовилов внезапно из будущего российского баскетбола стали его настоящим.

Вообще-то их пригласили в сборную по итогам специального молодежного сбора. Предполагалось, что ребята познакомятся с атмосферой главной команды страны и разъедутся по домам. Однако молодым людям пришлось задержаться. А ведь, к примеру, Сопин не провел за свою карьеру ни одной игры даже в Единой лиге. У двух других опыта ненамного больше. Но Базаревич в них верит.

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич не боится брать на себя ответственность за нестандартные решения. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

- Мне не кажется, что молодые ребята как-то зажаты, - подчеркнул главный тренер сборной. - С психикой у них все нормально. Мне нравится, как парней поддерживают ветераны. А с молодежью у нас будут плюсы. Это энтузиазм, давление на мяч, которого у нас не было раньше. А дальше посмотрим. Все эти годы мы строили команду по определенному образу. То, что произошло с травмами, стало неожиданностью. Но у нас есть коллектив, и есть "химия". Коней на переправе не меняют. Нет в российском баскетболе игрока извне системы, который пришел бы и все исправил. Разве только Швед и то не на сто процентов.

Главное - "химия"

Впрочем, не стоит думать, что сборная России будет уповать только на молодежь. В распоряжении Базаревича достаточно опытных и даже именитых игроков. Это чемпионы Евролиги Никита Курбанов, Семен Антонов и Андрей Воронцевич, поигравший в НБА Сергей Карасев, мечтающий повторить достижения своего легендарного отца Василия Карасева. Ну и, конечно, капитан национальной команды Виталий Фридзон.

В составе сборной есть игрок, который не сыграл ни одного матча даже в Единой лиге

Общаясь с игроками накануне их вылета в Китай, автор этих строк тщетно пытался обнаружить в рядах сборной России упаднические настроения. Интересовался, какие мысли крутились в головах ребят, когда они узнавали про Шведа, Кулагина и остальных. Паники не было ни у кого. "Жалко ребят. Они очень хотели поехать. Так что в Китае будем сражаться и за них", - сказал мне, в частности, Курбанов.

О медалях игроки сборной сейчас уже особо не мечтают. Говорят, что трезво оценивают свои силы. Но почему-то хочется верить, что в Китае они нас еще удивят.

Команда

Кого взяли в Китай

Защитники: Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов ("Спартак-Приморье"), Александр Платунов ("Парма"), Андрей Сопин (МБА), Виталий Фридзон ("Локомотив-Кубань"); форварды: Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все - ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба - "Химки"), Андрей Зубков ("Зенит"), центровые: Артем Забелин ("Парма"), Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань").

Расписание ЧМ-2019

Календарь сборной России

31 августа, суббота

11.30 Россия - Нигерия

2 сентября, понедельник

15.30 Россия - Корея

4 сентября, среда

15.30 Россия - Аргентина

Кто сыграет

Состав групп на ЧМ-2019

Группа A

Венесуэла

Китай

Кот-д Ивуар

Польша

Группа B

Аргентина

Корея

Нигерия

Россия

Группа C

Иран

Испания

Пуэрто-Рико

Тунис

Группа D

Ангола

Италия

Сербия

Филиппины

Группа E

США

Турция

Чехия

Япония

Группа F

Бразилия

Греция

Новая Зеландия

Черногория

Группа G

Германия

Доминиканская Республика

Иордания

Франция

Группа H

Австралия

Литва

Канада

Сенегал

В следующий раунд выйдут 16 команд: по две из каждой группы. На втором этапе сборные снова поделятся на квартеты. Команды из нашей группы попадут в квартет со сборными из группы А. Из каждой четверки по две команды выйдут в плей-офф.

Кстати

Как попасть на Олимпиаду

Игроки сборной России говорят, что теперь приоритетной задачей нашей команды является отбор на Олимпийские игры-2020. Разберемся, как это сделать через ЧМ-2019.

В мужском олимпийском турнире примут участие 12 команд. Одной из них на правах хозяина уже стала Япония. Еще семь определятся на чемпионате мира. Ими станут по две лучших команды из европейской и американской зон и по одной из Африки, Азии и Океании. Последние четыре путевки будут разыграны в специальной квалификации. В нее попадут 16 команд, финишировавших вслед за отобравшимися на Игры-2020, плюс еще восемь сборных, которые будут приглашены отдельно.