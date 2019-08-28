Диетолог раскрыл опасность сосисок и колбасы для детей

Колбасы и сосиски могут привести к проблемам с почками у ребенка при неумеренном потреблении. Об этом представителям СМИ рассказала главный внештатный детский диетолог столичного департамента здравоохранения Татьяна Брежнева.

Как отмечает медик, некоторые родители слишком часто включают мясные блюда в рацион детей. Чрезмерное потребление колбас и сосисок приводит к появлению в организме избыточного белка, который, в свою очередь, может нарушить функции почек, вызывать аллергические реакции и стать причиной повышенной нервной возбудимости.

По словам Брежневой, во время еды ребенку лучше не давать пить воду или какие-либо другие напитки, так как это только снизит аппетит и замедлит пищеварение. А вот растительные жиры детям школьного возраста как раз необходимы. Достаточно просто добавлять по четыре чайные ложки масла (оливкового, подсолнечного или кукурузного) в блюдо или салат.