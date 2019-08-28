Диетологи рассказали об опасности блогов, пропагандирующих ЗОЖ

Диетологи предупреждают, что увлечение Instagram-блогерами, пропагандирующими здоровый образ жизни, чревато орторексией. Это расстройство пищевого поведения, когда следование "здоровому питанию" становится навязчивой идеей и зачастую может быть опасным.

Британский диетолог Рене МакГрегор говорит, что люди с орторексией физически неспособны съесть что-то вроде куска пиццы или торта, пишет Daily Mail. Часто они следят за популярными ЗОЖ-аккаунтами, которые ведут непрофессионалы в области питания и пропаганидируют опасный образ жизни.

Профессор из Университета Филадельфии Кристина Хангану-Бреш считает, что люди с орторексией зачастую имеют обсессивно-компульсивное расстройство. Оно характеризуется, в частности, навязчивыми мыслями, фобиями и состоянием тревоги. Это расстройство "становится плодородной почвой для орторексии", подчеркнула она. И сейчас это расстройство питания часто имеет цифровую природу - вирусный контент популярных блогов.

Зачастую орторексия встречается у достаточно обеспеченных людей, которые могут себе позволить детокс-программы, органические продукты питания и тренажерный зал. Сейчас она не внесена в список официальных заболеваний, но специалисты работают над исследованием этого расстройства, поскольку оно имеет серьезные последствия для здоровья. Фанатичное исключение каких-либо продуктов может привести к истощению, анемии, проблемам с циклом у женщин, недостатку жизненно важных витаминов и минералов в организме.