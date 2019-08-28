Для педагогов разработали нормы поведения в соцсетях

Также учителю следует "избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству, и деловой репутации" педагога и (или) школы.

- Примерное положение уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики педагогов и содержит детализированное описание этических норм, а также закрепляет право педагогов на справедливое урегулирование конфликтных ситуаций, возникших из-за нарушения профессиональной этики, - прокомментировали документ в министерстве просвещения.

Как именно ведомство предлагает решать такие конфликты? В первую очередь, с помощью специальной комиссии, которая создается в школе. В нее могут войти совершеннолетние школьники, родители, учителя и сотрудники администрации школы, члены местного профсоюза. Если учитель будет не согласен с решением комиссии, он может обратиться в суд.

Напомним, весной 2019 года на всю страну прогремел скандал с увольнением учителя русского языка из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. Она лишилась работы из-за якобы откровенных фото: занимаясь моржеванием, выложила в соцсети "зимние" снимки в платье с бретельками и в закрытом купальнике. Причем этот случай уже далеко не первый в череде увольнений педагогов за фото в интернете.

Коллегу поддержали тысячи учителей по всей стране. Они выкладывали снимки в купальниках, из тренажерных залов, из отпуска с хештегом Учителятожелюди#. После этого министерство просвещения пообещало разработать правила поведения учителей в соцсетях.

- Минпросвещения России и профсоюз обращают особое внимание на необходимость соблюдения участниками образовательного процесса положений Конституции РФ. В соответствии с ними каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, - подчеркнули в ведомстве.

Министерство также рекомендовало региональным органам исполнительной власти руководствоваться новым положением о профессиональной этике "при разработке отраслевых соглашений и локальных нормативных актов".

Председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова прокомментировала этот документ на сайте профсоюза:

"К сожалению, минувший учебный год был отмечен целым рядом резонансных дел, связанных с обвинением учителей в нарушении ими норм профессиональной этики. Мы попытались привести нормы этики в созвучие со временем, отбросив в сторону устаревшие представления, и выработать механизм защиты педагога от произвольных нападок.

Модельный кодекс 2014 года указывал педагогам на необходимость во что бы то ни стало "соответствовать общепринятому деловому стилю", что было лишено здравого смысла в отношении тех же учителей физкультуры. В новой редакции документа требования заменены на более гибкую норму о соблюдении "внешнего вида, соответствующего задачам образовательной программы".

Новый документ отвечает вызовам цифровой среды, но ориентирован не на вмешательство в частную жизнь, а на установление единственного ограничения - воздержания от размещения в сети "Интернет" и в доступных детям местах информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей. Почему выбрана именно такая формулировка? Дело в том, что виды данной информации четко определены в законе. Информация порнографического характера - это, простите, не изображение в купальнике или с обнаженным атлетическим торсом. Мы считаем, что требования к поведению учителя в сети "Интернет" не могут быть более строгими, чем, скажем, к федеральному телеканалу.