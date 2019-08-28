Два футболиста "Барселоны" выиграли в покер почти полмиллиона евро

После победы над "Бетисом" в Ла Лиге два футболиста "Барселоны" - Жерар Пике и Артуро Видаль - приняли участие в турнире по покеру, где вошли в число призеров, выиграв более 480 тысяч евро.

Почему футболисты в Англии зарабатывают больше премьер-министра страны В Барселоне прошел однодневный турнир по покеру, в котором приняли участие 1733 игрока. Пике показал отменные навыки игры и сумел занять второе место, заработав 352 тысяч 950 евро, сообщает Marca. Его партнер по каталонскому клубу - Видаль - был не так успешен, однако смог войти в пятерку сильнейших, что принесло ему 134 тысяч 460 евро. На двоих футболисты заработали неплохой куш - 487 тысяч 410 евро. Ранее "Барселона" во втором туре Ла Лиги разгромила "Бетис" - 5:2. Главный тренер "Бетиса" пожелал Месси простудиться