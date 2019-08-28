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28.08.2019 13:52
Рубрика: В мире

Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за Brexit

Текст: Александр Саможнев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября, сообщает телеканал Sky News.

Джонсон заверил в неизбежности Brexit 31 октября

"Мы должны продолжать реализовывать внутреннюю повестку дня, и именно поэтому мы объявляем, что тронная речь королевы состоится 14 октября", - цитирует издание Джонсона.

Вопрос о приостановке работы нижней палаты парламента Джонсон уже согласовал с королевой Елизаветой II. Вторая сессия работы законодателей должна начаться с речи королевы 14 октября, информирует телерадиостанция BBC.

Фото: iStock
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По оценкам экспертов, тем самым Джонсон намерен предотвратить планы оппозиции помешать выходу Великобритании из ЕС без сделки. Лидер оппозиции Джереми Корбин заявил, что при помощи единомышленников из числа коллег-консерваторов будет принят законопроект, запрещающий покидать ЕС без соглашения с Брюсселем. Приостановка работы парламента не позволит консолидироваться оппозиционным силам, выступающим против планов премьера покинуть Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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