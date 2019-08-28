Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября, сообщает телеканал Sky News.

"Мы должны продолжать реализовывать внутреннюю повестку дня, и именно поэтому мы объявляем, что тронная речь королевы состоится 14 октября", - цитирует издание Джонсона.

Вопрос о приостановке работы нижней палаты парламента Джонсон уже согласовал с королевой Елизаветой II. Вторая сессия работы законодателей должна начаться с речи королевы 14 октября, информирует телерадиостанция BBC.

По оценкам экспертов, тем самым Джонсон намерен предотвратить планы оппозиции помешать выходу Великобритании из ЕС без сделки. Лидер оппозиции Джереми Корбин заявил, что при помощи единомышленников из числа коллег-консерваторов будет принят законопроект, запрещающий покидать ЕС без соглашения с Брюсселем. Приостановка работы парламента не позволит консолидироваться оппозиционным силам, выступающим против планов премьера покинуть Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.