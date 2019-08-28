Эксперты оценили использование растительного мяса в фастфуде

Крупные ресторанные сети быстрой еды в мире начали использовать искусственное мясо. На днях сеть KFC в Атланте запустила продажу наггетсов из заменителя курицы.

Ранее в этом году Burger King представил "воппер" с "немясной" котлетой в американском Сент-Луисе, а сеть Subway анонсировала запуск в продажу тефтелей на растительной основе. Чего только не появляется в ресторанах мира: колбаса и сосиски без мяса, растительное молоко и многие другие изыски.

"Немясное" мясо производят из ингредиентов растительного происхождения. Причем имитируются вкус и текстура настоящего мяса.

В России подобные новшества крупнейшие сети фастфуда вводить не спешат. Исключения составляют нишевые рестораны, клиенты которых могут потратить лишние деньги за принципиально новый продукт.

По словам Елены Тюриной, эксперта аграрного рынка Торгово-промышленной палаты РФ, вопрос упирается в деньги. Для того, чтобы Макдональдс или KFC в России ввели продукцию для вегетарианцев, нужно крупное финансирование. А Россия пока слишком далека от отказа от мяса.

По данным ВЦИОМ, лишь один процент россиян считают себя вегетарианцами. О том, что вегетарианство вредит здоровью, высказывались 39 процентов респондентов. Чаще остальных об этом говорят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (50 процентов). И только 20 процентов полагают, что такой образ жизни полезен для здоровья.

"Пока в России люди могут отказаться только от красного мяса, заменив его белым. Также падает популярность свинины.

Но массовое появление растительного мяса в сетевом фастфуде - пока далекое будущее", - говорит Елена Тюрина.

Некоторые эксперты уверены, что если и сокращают россияне потребление мяса, то, скорее всего это происходит из-за банальной экономии, а не желания вести здоровый образ жизни.

Так как в США весьма актуальна проблема лишнего веса и подорванного вследствие этого здоровья, искусственное мясо создают весьма качественным. Например, последние разработки включают следующий состав: гороховый белок, вода, кокосовое и рапсовое масла прямого отжима, соль, уксус, крахмал и дрожжевой экстракт. При этом в таком мясе будущего нет ГМО, глютена, сои, антибиотиков, холестерина или гормонов.

В России же искусственное мясо пока чаще всего делается по старинке - из сои, что может нанести вред здоровью. Особенно широкое распространение получила генномодифицированная соя (ГМО), безопасность которой до конца не изучена.

При чрезмерном употреблении сои, по мнению медиков, высока вероятность развития патологий щитовидной железы и аллергических реакций. Поэтому стоит сперва убедиться в высоком качестве "немясного" фарша, прежде чем на него переходить.