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Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, как избежать споров с соседями по поводу земли

Текст: Ольга Игнатова
Федеральная кадастровая палата Росреестра подготовила инструкцию по согласованию границ земельных участков с соседями.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Установить границы участка поможет кадастровый инженер. А выбрать лучшего специалиста поможет сервис "Реестр кадастровых инженеров", который можно найти на сайте кадастровой палаты Росреестра.

Фото: Сергей Куксин
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Кадастровый инженер должен и провести процедуру согласования границ: индивидуально с каждым владельцем смежного участка или на общем собрании. В том и другом случае составляется акт согласования, который заверяется личными подписями всех заинтересованных лиц или их представителей. Если необходимо провести общее собрание, то каждый владелец участка информируется о нем не менее чем за 30 дней. Это обязанность кадастрового инженера, который рассылает информацию о собрании на почтовые или электронные адреса. Важно отметить: если кадастровый инженер не может найти адрес кого-то из соседей, то адресованное ему извещение публикуется в прессе, обычно - в местной газете. Несмотря на то, что адресат может не прочитать объявление в газете, он будет считаться надлежащим образом оповещенным. При этом отсутствие возражений с его стороны, неявка на собрание будут расцениваться как согласие с границами земельного участка соседа.

Закон разрешает проводить собрание собственников в любом месте - по согласованию с заинтересованными лицами, даже без выезда на участок. Но в интересах владельцев земли участвовать в процессе установления границ на местности. Стоит подписывать акт согласования, только убедившись в правильности установления местоположения границ смежных участков.

Предотвратить подобную ситуацию помогает внесение контактных данных правообладателей земельных участков в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН). Сделать это просто: достаточно подать соответствующее заявление в ближайшем офисе МФЦ.

Фото: istock
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Если кто-то оказался не согласен с тем, как прошли границы, необходимо подать кадастровому инженеру письменные возражения. Их кадастровый инженер зафиксирует в акте согласования, а оригиналы возражений станут неотъемлемой частью межевого плана. "Кадастровый инженер не имеет права решать земельные споры, поэтому при наличии обоснованных возражений орган регистрации прав приостановит учетно-регистрационные действия, а решать разногласия соседям придется уже в суде", - отмечает замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова. Однако она уточняет, что судебные тяжбы по вопросам установления границ участков считаются одними из самых сложных и длительных. Поэтому лучше все-таки договориться с соседями на месте.

Экономика Недвижимость Земля Правительство Минэкономразвития Росреестр
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