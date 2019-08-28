Экспортный вариант МиГ-35 показали на МАКС-2019

На авиасалоне МАКС-2019 состоялась демонстрация экспортного образца истребителя МиГ-35. Измененная геометрия планера, а также обновленная система бортового радиолокационного оборудования стали особенностями новой версии.

Как сообщил генеральный директор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко, комплектация самолета поколения 4++ предусматривает оснащение его радаром с активной фазированной решеткой. АФАР способен захватывать и сопровождать до 30 воздушных целей.

Кроме того, самолет оснащен комплексом оптико-электронной разведки, а также оптико-локационной станцией для поиска, сопровождения и обзора воздушного, наземного и надводного пространства.

Специально для экспортной версии МиГ-35 разработана модульная система БРЭО. Она позволяет устанавливать на экспортных истребителях не только всю имеющуюся номенклатуру российского вооружения, но и ракеты и бомбы других стран.