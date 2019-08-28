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Текст:   Юлия Кривошапко 
17:06 28.08.2019

ФНС: Вычет на "шесть соток" получили 616 тысяч многодетных

Новый вычет по земельному налогу получили 616 тысяч человек, сообщает Федеральная налоговая служба.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Льгота, введенная с 2018 года, позволяет уменьшить налог по одному земельному участку на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров. Именно поэтому такой вычет часто называют вычетом "на шесть соток".

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Сведения о льготе отражаются в уведомлении, которые граждане получают на уплату налогов, напоминают в ФНС. Вычет применяется на основании сведений о многодетных, полученных от местных органов соцзащиты населения, либо по заявлению в налоговую инспекцию.

Подать такое заявление можно в любое время. Многодетные родители могут и сейчас обратиться в налоговые органы за предоставлением вычета при расчете земельного налога за 2018 год. По результатам рассмотрения заявления налоговые платежи пересчитают и при необходимости направят новое налоговое уведомление, уточняют в ФНС.

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