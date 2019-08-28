Международный
авиационно-космический салон
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Рубрика: Русское оружие
Проект: Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
28.08.2019 15:51
Текст: Светлана Цыганкова

Гиперзвуковой вариант ракеты BrahMos создадут через 7-8 лет

Гиперзвуковую крылатую российско-индийскую ракету BrahMos создадут через семь-восемь лет.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Об этом на Международном авиационно-космическом салоне, который проходит с 27 августа в подмосковном городе Жуковском, ТАСС сообщил глава совместного предприятия BrahMos с индийской стороны Кумар Мишра. Он добавил, что основные исследования связаны с проблемой защиты внутренних отсеков ракеты от высоких температур. Именно эта проблема возникает у отдельных элементов конструкции при гиперзвуковых скоростях. Кумар Мишра надеется, что разработчики найдут верное решение.

А вот BrahMos-NG нового поколения может выйти на испытания через четыре-пять лет. Пока ракета находится на первичной стадии разработки. Специалисты уже добились хорошего уровня в подготовке прямоточного двигателя для ракеты, о котором говорили некоторое время назад. Планируется, что использование новых материалов и другие технологические разработки позволят нарастить скорость совместной российско-индийской ракеты до 4,8 Маха.

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