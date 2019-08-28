Госсекретарь США рассказал о финансовой помощи Ирану

Вашингтон готов выделить Ирану деньги на развитие, но только в случае выполнения Тегераном всех условий, которые ставит Белый дом. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео. Он отметил, что Соединенные Штаты будут рады сесть за стол переговоров.

"Мы очень хотим найти выход. Мы хотим, чтобы народ Ирана добился успеха в том, чтобы изменить поведение своего руководства", - сказал глава амеркианского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу NBC.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. По словам политика, Вашингтон заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, а широкий спектр вопросов.